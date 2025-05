Rusku komplikuje život nová, ropná „fronta“. A výhledy nejsou vůbec optimistické

To znamená, že likvidní část Fondu národního bohatství (cca 3,3 bilionu rublů) vyčerpá ještě v tomto roce. Jenže ani to nemusí být úplně konečný účet, protože ceny ropy stále klesají. Ruské ministerstvo financí pak zprávy o deficitu dávkuje naněkolikrát, proto výsledný deficit může bez problémů překročit šest bilionů rublů.

Současný pokles cen má přitom hned několik příčin. Tou první je jednoznačně nejistota na světových trzích ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Primárně je spojená s Donaldem Trumpem a jeho vyhlášeními ohledně cel vůči některým zemím, ale zdaleka nejde jen o tento faktor. Napětí mezi Indií a Pákistánem zrovna klidu nepřidává, existují tak obavy, že svět nebude potřebovat tolik ropy. Trumpova vyhlašovaná politika „drill, baby, drill“ zvyšuje obavy, že množství ropy na trzích ještě vzroste. Trumpovým cílem není nic jiného než snížení cen energií, což byl jeden z hlavních bodů jeho programu.

Sporná pravdivost výroků

Největší vliv na současné ceny má ale rozhodnutí OPEC+ zvýšit těžbu ropy. Není žádným tajemstvím, že hlavní roli v tomto rozhodnutí hrála Saúdská Arábie, která není spokojená s tím, že někteří členové kartelu neplnili svoje závazky ohledně předchozích snižování těžby. Nejčastěji byl v tomto ohledu zmiňován Kazachstán či Irák, ale nejsou zdaleka jediní. Navíc, některé státy, například Brazílie, USA, Kanada či Argentina, přímo do kartelu nepatří a situace, kdy OPEC+ snižoval těžbu, využívaly k jejímu navyšování. Výsledkem bylo, že členské státy kartelu svoje pozice ztrácely ve prospěch nečlenů či „podvodníků“ z vlastních řad.

Ruská role byla v tomto poněkud nejasná, minimálně na začátku pronikaly zprávy, že Saúdové nejsou spokojeni ani s ruským chováním, zvláště s tím, že „stínová flotila“ je prakticky mimo jakoukoli kontrolu. Logika zvýšení těžby je přitom taková, že náklady na produkci ropy v Saúdské Arábii jsou výrazně nižší než v jiných zemích, proto bude těžba i při nízkých cenách zisková, zatímco u jiných zemí jsou náklady výrazně vyšší. Ačkoli se zlomovu cenou nikdo z pochopitelných důvodů nechlubí, hrubé odhady činí zhruba 2,8 dolaru na barel u Saúdské Arábie versus šedesát dolarů u břidlicových ložisek v USA.

U Ruska je pak nutné rozlišovat mezi nízkými náklady u starých nalezišť (cca 20 dolarů za barel) a novými (cca 40 dolarů). Oba údaje navíc vycházejí z výroků oficiálních představitelů Ruské federace včetně Vladimira Putina, takže jejich pravdivost je poměrně sporná. S tím, jak se zlepšují technologie, pak klesá i zlomová cena. Jenže proti takové úvaze může hrát i historie. Nízké ceny ropy se udržely po celá osmdesátá a větší část devadesátých let. A zapomínat nelze ani na to, že pozice ropného kartelu od sedmdesátých let výrazně poklesla, takže možnosti „hýbat“ s cenami jsou omezenější.

Další problémy na obzoru

Ruský rozpočet zatím podobnou strategii vydrží, ale nebezpečí, že se situace protáhne, může způsobit ještě další problémy. Ropné a plynové příjmy představují zhruba čtvrtinu celkových příjmů, nicméně takové vyjádření je spíše účetní operací než analýzou reálného stavu. Na ropu jsou přitom navázány i ceny zemního plynu, navíc část jeho průmyslu není zahrnuta do ropného průmyslu, ale například do chemického. Propad cen tak může mít daleko širší důsledky, než jak to odhaduje ruské ministerstvo financí.

Navíc, platí pravidlo, že čím je levnější ropa, tím větší slevu musí Rusko nabídnout. Prostě, pokud můžete vzít relativně levnou ropu odjinud, proč ji brát z „toxického“ Ruska. V současnosti se sleva Urals oproti severomořské ropě pohybuje někde na úrovni patnácti dolarů za barel. Ruský rozpočet ale počítá s cenou ruské ropy (mix Urals a kvalitnější a dražší ESPO v poměru 78 ku 22) sedmdesát dolarů za barel. V současnosti se tak cena ruské ropy pohybuje nad hranicí padesáti dolarů za barel, což je znatelný rozdíl. Ostatně už i ministr financí Anton Siluanov mluvil o tom, že si všichni budou muset zvyknout na skromnější život.

Proti ruskému rozpočtu nehraje jen samotná cena ropy a její objemy, ale také fakt, že ruský rubl je výrazně pevnější, než jak tomu bylo v minulosti. V současné době se pohybuje kolem hodnot 82 rublů za dolar, což je výrazně méně než projektovaná cena 96,5 rublu za dolar. Zjednodušeně řečeno, nejenže Rusko dostává méně dolarů, ale ještě dostává méně i za tyto dolary.

Co je o něco méně zjevné, to jsou výsledky ruských firem. Zdanění ruských ropných společností totiž vychází ze základní ceny ropy, která je relativně málo proměnlivá bez ohledu na ceny. V současnosti se tak stalo, že Lukoilu výrazně poklesly zisky, Rosněfť, hlavní „politická“ ropná společnost, je pak ve ztrátě. Státní rozpočet tak ani zdaleka nemusí říkat celou pravdu o tom, jak na tom vlastně Rusko je. Ropné společnosti, zvláště ty v držení státu, tak mohou vytvářet deficit, který je na první pohled skrytý, ale v budoucnosti jej bude nutné řešit.