Dostává se Amerika do ropné pasti? Proč by se (ne)měla pokusit obsadit ostrov Charg

Budapešť blokuje půjčku v objemu 90 miliard eur Ukrajině – schválí ji pouze v případě, že budou dodávky ropy Družbou obnoveny.
Tento spor ale možná nyní bledne ve srovnání s tím, co se odehrává kolem íránské ropy. Blokace Hormuzského průlivu Teheránem i jeho útoky na ropnou infrastrukturu států Perského zálivu spouští globální energetickou krizi, cena ropy už vyskočila nad 110 dolarů za barel oproti „předválečným“ 73 dolarům.
Američané se snaží s pomocí Izraele Írán vojensky porazit pomocí intenzivních útoků na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu, nicméně najednou přichází jako blesk z čistého nebe oznámení amerického ministerstva financí, že USA povolily zemím nakupovat po dobu třiceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři.
Íránské barely proti Íráncům
Podle vyjádření ministra financí Scotta Bessenta se jedná o 140 milionů barelů ropy, kterou se Íránci snaží prodat Číně. „V podstatě použijeme íránské barely proti Íráncům, abychom udrželi ceny nízké pro příštích 10 nebo 14 dní, dokud bude naše vojenská operace proti Íránu pokračovat,“ řekl.
Nebyl tím vyslán signál, že zatím nezafungovalo dočasné zrušení sankcí na dodávky ruské ropy s cílem cenu ropy srazit dolů?
V každém případě ve světle toho, co řekl Bessent, se nezdá pravděpodobné, že by se Američané pokusili o obsazení ostrova Charg v Perském zálivu, kterým prochází 90 procent íránského exportu ropy. Američané sice naznačují, že mají plány na tuto operaci, jejímž cílem může teoreticky být odříznutí Íránců od ropných příjmů a jejich přinucení k větším ústupkům výměnou za ukončení odporu. Ale obsazení ostrova by mohlo být pro americkou armádu velmi složitou operací i s možnými nemalými ztrátami.
USA musí opatrně „našlapovat“
Íránská státní média navíc v sobotu uvedla, že jakýkoliv útok na ostrov Charg způsobí nejistotu v Rudém moři, dalším klíčovém globálním tranzitním bodě pro lodní dopravu, a zapálí energetická zařízení v celém blízkovýchodním regionu.
A v případě zničení ostrova mohou ceny ropy opět raketově vzrůst, úroveň 200 dolarů za barel není nepravděpodobná. Američané si také musí položit otázku, zda pomůže dobytí Chargu odblokovat Hormuzský průliv, když ostrov leží na druhém konci Perského zálivu.
Spojené státy tak musí, chtě nechtě, opatrně „našlapovat“. A známý komentátor televizní stanice CNN Fareed Zakaria má možná pravdu v tom, že se operace „Epická zuřivost“ mění na operaci „Trvalé bažiny“…