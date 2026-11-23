Po nedělním trapném výkonu a porážce ligového mužstva od Slovanu Liberec odcházejí svorně oba. Je to logické, jejich provázanost byla někdy do očí bijící. Trenér hájil hráče, sportovní ředitel se zastával trenéra a ani jeden z nich neudělal nic pro to, aby se mužstvo vydrápalo z bahna. Výsledkem je, že po polovině základní části ligy funí dýchavičná Sparta za Slavií s třináctibodovou ztrátou.
Z posledních devíti soutěžních utkání vyhrála Sparta jediné. Ne vždy hrála tak špatně jako proti Liberci, ale zahazovala jasné gólové příležitosti. Důvod? Malá bojovnost, zvyšující se nervozita, ztráta klidu při zakončení.
Trapné je, že herní krize vyvrcholila právě v utkání, před jehož začátkem proběhla na letenském stadionu světelná show na počest 133. narozenin klubu. Nechápu sice, co je to za výročí, když není kulaté, ale budiž. Sláva, kterou ignorovalo stávkující tvrdé jádro fandů, se nakonec utopila ve smutku nad herní nemohoucností a další bodovou ztrátou. Rozlícený sparťanský kotel následně žádal, aby si hráči sundali rudé dresy, protože jich nejsou hodni. Ti to ovšem odmítli a zlost fandů ještě znásobili. Tohle všechno už nemohlo nejvyšší vedení klubu přehlédnout, a tak se rozhodlo nekompromisně jednat.
Kádr bez opor i bez jasné osy
Kdykoli dostal trenér Priske na pozápasové tiskovce dotaz na příčiny zmaru, začal opakovaně povrchně popisovat to, co všichni viděli na vlastní oči, ale k jádru věci nepronikl. Stále sliboval, že forma mužstva půjde nahoru, bude vyhrávat, ale postupem času bylo z jeho slov i řeči těla patrné, že si neví rady. V nedávné reprezentační pauze měl mužstvo až na výjimky pohromadě, protože Sparta reprezentanty nepřekypuje, avšak podle klubového vedení to byla šance, kdy se snažení mělo překlopit do pozitiva, nicméně opak byl skutečností.
Rosický před několika dny prohlásil, že současné mužstvo Sparty nemá vítěznou mentalitu, což se dánský kouč snažil mírnit slovy, že je to přehnané tvrzení. Ale nebylo. Rosický měl pravdu, avšak zapomněl dodat, že je to právě on sám, kdo se významně podepsal pod složení mužstva.
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On a Priske si vybrali hráče, kteří působí nesourodě a nedokážou se vydat ze všech sil. Sparta v létě začala s přestupy mnohem později než Slavia, mužstvo doplňovala za chodu, během už odstartované sezony, a poněkud chaoticky. Chybí jí lídr, jakým byl sparťany milovaný a slávisty nenáviděný Ladislav Krejčí, kterého se po jeho odchodu snažil s větším či menším úspěchem suplovat Lukáš Haraslín. V létě kromě slovenského křídelníka z důležitých článků mužstva odešli ještě Kaan Kairinen a Asger Sørensen. A ke vší smůle se v září zranil navrátilec Adam Karabec, který ovšem, až se vyléčí, musí o vůdcovských kvalitách ještě přesvědčit.
Druhý vstup do téže řeky nevyšel
Rosický se před lety pustil do nákupů v zahraničí. Navzdory fiasku s italským koučem Andreou Stramaccionim (v tom neměl prsty on, nýbrž majitel klubu Daniel Křetínský) angažoval dánského trenéra Priskeho. A za ním postupně přicházeli další legionáři, zejména ze Skandinávie a Balkánu. Tvrdil, že jsou lepší a levnější než domácí hráči. A ono to fungovalo. Dokonce celé dvě sezony! Pak Priske nečekaně Spartu vypekl: neodolal nabídce Feyenoordu Rotterdam a oznámil, že na Letné už trénovat nechce. Jenomže jeho nástupce, krajan a bývalý asistent Lars Friis neuspěl, mistrovský titul neobhájil.
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Když v tu dobu Priskeho vyhodili z Feyenoordu, najednou už zase ve Spartě trénovat chtěl, Rosický mu odpustil a znovu si padli do náruče. A to byla chyba. Ne nadarmo se říká, že dvakrát do téže řeky nevstoupíš. Oba si zřejmě mysleli, že ono to tak nějak automaticky půjde. Omyl. Mistrovský titul se vrátil do Edenu.
Letošní výběr posil se nezdařil, i když třeba Alcócer je bezesporu výborný fotbalista. Ale je třeba si uvědomit, že do české ligy přicházejí cizinci, kteří se v evropských top ligách neuplatnili. Kde je tak vychvalovaná strahovská mládežnická akademie?
Sparta po těžkém otřesu začíná psát novou kapitolu. Na Rosického místo postoupil jeho podřízený Tomáš Sivok, který se ovšem doteď na chodu sportovního úseku a posilách podílel rovněž. Má nyní oznámit jméno nového kouče. Čeká se to v řádu hodin. Ať to bude Slovák Adrián Guľa nebo někdo jiný, revoluce v hráčském kádru sice nepřijde hned, ale vzplanout musí.