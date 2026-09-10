Rozpočet 2027: kde ještě řezat? Máme značný problém, ale zatím ne dluhovou krizi

Schodek 389 miliard korun je vysoký. Je namístě jej kritizovat a chtít po vládě věrohodný plán, jak jej v dalších letech stáhne. Něco jiného je ale z rozpočtového problému vyrábět příběh o českém dluhovém armagedonu, bankrotu a řecké cestě. Kdo takovou katastrofu opravdu očekává, má totiž možnost na ní pohádkově vydělat.
Pokud je někdo přesvědčen, že české veřejné finance míří ke zdi, měl by sázet na pokles ceny českých státních dluhopisů, tedy na růst jejich výnosů. Zkušenější investor však takovou sázku může sestavit pomocí derivátů a dalších instrumentů. Jestli skutečně přichází fiskální apokalypsa, jsou to pohádkové peníze ležící na ulici.
Tak proč se pro ně proroci českého bankrotu neohýbají? Proč místo toho jen řeční v televizních studiích a na sítích? Snad proto, že s cizími penězi a cizím strachem se hazarduje snáz než s vlastními.
Trh je v tomto nemilosrdný. Nezajímá ho počet followerů ani to, kolikrát někdo vysloví slovo „Řecko“. Chce jediné: ukažte peníze. A trh zatím žádnou paniku z českého dluhu neprojevuje. Česko si dnes na deset let půjčuje proti Německu s menší úrokovou přirážkou než těsně před loňskými sněmovními volbami.
Právě tato přirážka je důležitější než samotný český desetiletý výnos. Ten může růst prostě proto, že rostou dlouhodobé úroky ve světě včetně německých. Přirážka vůči Německu pomáhá oddělit globální pohyb sazeb od specifického českého rizika. A fiskální paniku nesignalizuje.
Stejně zavádějící je vydávat rostoucí úrokové výdaje státního rozpočtu samy o sobě za důkaz ztráty důvěry investorů. Úrokový účet roste už proto, že stát má více dluhu než dříve a nahrazuje starší dluhopisy vydané v éře mimořádně nízkých sazeb novými, dražšími. To by se dělo i při nižším schodku.
|
Vyrovnaný rozpočet bez kouzel nesestavíme 300 let. Ať povládne Petr, nebo Pavel
To ovšem není pobídka k uspokojení. Návrh rozpočtu pro příští rok je výrazně expanzivní a deficit veřejných financí může reálně přesáhnout 3,5 procenta HDP. Navíc 30 miliard na Dukovany už nově není součástí samotného státního rozpočtu. Při porovnání stejnou optikou s původním letošním rozpočtem by schodek odpovídal dokonce 419 miliardám korun.
Prodavači strachu
Ještě větší problém přichází v roce 2028. Aby Česko splnilo dohodnutou fiskální trajektorii, bude třeba během jediného roku zlepšit saldo veřejných financí o 130 až 140 miliard v dnešních cenách. To je vážná věc. Ne bankrot zítra ráno, ale bolestivá konsolidace, kterou vláda zatím věrohodně nenaplánovala. Dává proto smysl hledat úspory už nyní. Jen je třeba oddělit skutečné škrty od politických sloganů.
Nejčistší prostor nabízejí platby za státní pojištěnce. Zákonná valorizace znamenala zvýšení jen o 2,4 miliardy, rozpočet ale počítá s růstem o 18 miliard. Rozdíl proti zákonné valorizaci přesahuje 15 miliard. Tady se škrtat dá. Cenou by bylo méně peněz pro zdravotnictví. Přesně o tom rozpočtové škrty jsou.
Druhou velkou položkou je zhruba 18 miliard, které chce stát příští rok opět zaplatit za domácnosti a firmy v rámci převzetí plateb za podporované zdroje energie. I tady lze deficit snížit. Účet ale nezmizí. Pokud jej nezaplatí stát, vrátí se alespoň zčásti odběratelům elektřiny.
|
Konečně debata o tom podstatném. Podívejme se na rozpočet se schodkem 389 miliard bez emocí
U důchodů je situace méně jasná. Zákonná valorizace odpovídá zvýšení výdajů zhruba o 11 miliard, zatímco rozpočet počítá s růstem o 19,2 miliardy. Dokud vláda nevysvětlí, co přesně rozdíl obsahuje, nelze oněch 8,2 miliardy automaticky prohlásit za volné peníze.
A potom je tu provoz státu. Tam lze hledat další jednotky miliard v nákupech služeb, dotacích, administrativě či běžných výdajích. Sama ministryně financí Alena Schillerová mluví o nižších jednotkách miliard. Sto miliard z cestovného, poradců a konferencí ovšem nikdo nevykouzlí.
To obnažuje i spor uvnitř vládního tábora. Motoristé chtějí schodek snížit asi o 20 miliard. SPD představila varianty úspor za osm a 25 miliard, zároveň však připouští, že značná část vyžaduje změny zákonů a nemůže se plně projevit od začátku roku. Miroslav Ševčík už řekl, že schodek 389 miliard osobně nepodpoří.
Opatrnost je na místě i u návrhu získat 12 miliard zrušením podpory ukrajinským uprchlíkům. Hrubý výdaj totiž není totéž co čistá úspora. Poslední souhrnná bilance ministerstva práce ukazovala, že daně a odvody lidí s dočasnou ochranou převyšují celkové veřejné výdaje spojené s jejich pobytem. Dvanáct miliard tedy nelze jednoduše přičíst mezi jisté čisté úspory.
Realistický výsledek zářijového vyjednávání proto není zázračné seškrtání sta miliard. Deset až dvacet miliard najít lze, zejména pokud vláda sáhne na některé nové výdajové priority. Politicky to však znamená někomu říci ne: zdravotnictví, odběratelům elektřiny, příjemcům dotací nebo části státního aparátu.
Česko rozpočtový problém má. Značný. Má vysoký strukturální deficit a před sebou mimořádně obtížnou konsolidaci. Co ale zatím nemá, je dluhová krize, kterou by potvrzovaly finanční trhy.
Kdo je ale přesvědčen, že přichází český fiskální armagedon, může svou prognózu proměnit v obchod. Sázejte na český dluh. Ukažte peníze. A pokud se vám do takové sázky s vlastními penězi nechce, možná by stálo za to ubrat na jistotě, s níž katastrofu prodáváte ostatním. Jinak totiž neprodáváte ekonomickou analýzu. Prodáváte strach.