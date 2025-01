Spěcháme k vyrovnanému rozpočtu. Zhruba za 16 let

Loni skončil státní rozpočet schodkem 271,4 miliardy korun, když se deficit meziročně zmenšil o krásných 17 miliard. Kdyby se každý rok vládám tak úžasně dařilo konsolidovat státní finance, za jak dlouho se dočkáme rozpočtu vyrovnaného, který je v časech, kdy země neválčí, nekosí ji ekonomická krize či zákeřný virus, tak nějak normální? Ano, už za 16 let.

Zhruba v roce 2040 nějaký nástupce Petra Fialy nebo Andreje Babiše ohlásí, že jsme „šul nul“ – a konečně můžeme začít splácet gigantický státní dluh, který už dnes činí 3,4 bilionu, tedy 308 894 korun na hlavu včetně novorozenců. Tedy pokud se něco nezvrtne – v Číně už zase hlásí přeplněné nemocnice a márnice…

Zhruba tohle měli sdělit premiér a ministr financí na pondělním bilančním brífinku k výsledku státního rozpočtu 2024. Ale vzali to – jsou to politici a volby jsou za tři čtvrtě roku – trochu optimističtěji: děláme to skvěle, rozpočet byl zodpovědný a realistický, máme finance pevně v rukou a tak…

Skutečný výsledek státního rozpočtu za rok 2024 byl poslední makroekonomickou vizitkou Fialovy vlády za dobu jejího panování. Sice naplánovala i rozpočet na rok 2025, jehož pravdivost zpochybňují snad všichni ekonomové v zemi, ale výsledný součet už bude asi provádět vláda nová.

Staré rozpočtové extrabuřty měly být dávno osekány

Tak si připomeňme, co na té Fialově a Stanjurově vizitce stojí: minus 271,4 miliardy korun. Tedy pátý nejvyšší deficit od vzniku Česka, to jest za roky, kterými se prohnala ekonomická recese 1997, krize 2008 či covidová pandemie 2020–2021.

Přesto pátý nejvyšší, v roce, kdy už ekonomika mírně rostla, ceny energií spadly, nezaměstnanost byla minimální… Jistě, nikdo Fialově vládě neupírá, že nastoupila po covidovém šílenství, kdy Babiš se Schillerovou vyhnali deficit nad 400 miliard. Jenže to bylo v čase zastavené ekonomiky a enormně přetíženého zdravotnictví, dnes už jsme o tři roky dál, v normálních časech, kdy měly být staré rozpočtové extrabuřty dávno osekány.

Čekal někdo, že „vláda rozpočtové odpovědnosti“ bude deficity v řádu stovek miliard snižovat jen o 17 miliard ročně? To je otázka, kterou by si měl každý před volbami zodpovědět dříve, než se nechá oblbnout rozvernými tanečky politiků na TikToku.