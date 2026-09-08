S panem Navrátilem lze zcela souhlasit, zejména ta depresivní amplituda je s odkazem na roky 1997, 2008 až 2009 a 2012 až 2013 zcela evidentní. Ale dovoluje si (v rámci poněkud nevhodného zneužívání psychiatrických diagnóz) přidat ještě jednu tezi: Češi jsou v ekonomických otázkách schizofrenní. Pokusíme se ji doložit.
Agentura Median před pár dny na základě bleskového online šetření oznámila, že Babišovou vládou navržený schodek státního rozpočtu považuje za nepřijatelný 62 procent lidí. Ponechme teď stranou jistou nejistotu ohledně metody sběru dat, kdy uživatelé online vyplňují dotazník, a vzorek obyvatel tedy v žádném případě není náhodný (metoda CAWI může vést ke zkreslení podle toho, kdo se výzkumu chce, a kdo nechce zúčastnit).
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Konzervativně proti úsporám
Vezměme to v tuto chvíli jako demoskopický fakt, protože odkaz na „záchranu rozpočtu“ či na „uzdravení rozpočtu“ vyhrál české pravici volby v letech 2009 i 2021. Řekněme, že většina populace nemá ráda velké zadlužování a vysoké rozpočtové schodky. Češi jsou ohledně financí velmi, velmi konzervativní a chtěli by, aby stát hospodařil jako „obyčejná rodina“. Ale zároveň jsou proti tomu, aby stát výrazně šetřil (na policii, na armádě, ve školství, ve zdravotnictví či na důchodech), a rozhodně nechtějí zvýšit daně.
Jako příklad si vezměme reprezentativní výzkum společnosti CVVM publikovaný před dvěma lety: „Výrazná většina (78 procent) české veřejnosti souhlasí s názorem, že je potřeba změnit stávající důchodový systém.“ Ale jak? Zde jsou odpovědi.
Zvýšení sociálního pojištění, případně daní, pro udržení výše důchodů by podporovala třetina (32 procent) občanů. Čtvrtina (25 procent) by podporovala prodloužení povinné doby pojištění. Nejméně populární by pak bylo zvýšení věku odchodu do důchodu (13 procent pro, 84 proti) a snížení výše důchodů (13 procent pro, 80 proti).
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Přeloženo do normálního jazyka, čtyři z pěti obyvatel chtějí změnu systému státních důchodů, jež směřuje k finanční katastrofě. Zároveň dva ze tří jsou proti zvýšení daní či pojištění, tři ze čtyř odmítají prodloužení nezbytného počtu let pro vyplácení penze, pouze každý sedmý souhlasí se zvyšováním penzijního věku, a proti snižování důchodů jsou čtyři lidé z pěti.
Jinak řečeno, chceme dobře zaplacené sestřičky i lékaře, chceme špitál málem v každém městě. Chceme hodně policistů, chceme dobře zaplacené učitele a už vůbec nejsme ochotni zmírnit výstavbu dálnic nebo, nedej bože, omezování výše důchodů a prodlužování penzijního věku.
Když je všechno priorita…
Nechceme-li šetřit a chceme-li velké výdaje, pak jedinou možností by bylo zvyšování příjmů, tedy daní. Procházíme-li však výzkumy agentur, zjistíme, že daně by se mohly zvýšit, ale jen těm vyloženě bohatým a nejbohatším. Tento schizofrenní postoj geniálně využila koalice Spolu a její lídr Petr Fiala v roce 2021, kdy do omrzení sliboval: „Uzdravíme rozpočet bez zvyšování daní.“
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Jak víme, rozpočet neuzdravil, za čtyři roky utratil skoro o bilion a čtvrt více, než vybral na daních (přesně 1,211 miliardy korun), ale to teď není příliš podstatné. Podstatný je fakt, že politici zleva i zprava voličům slibují přesně to, co voliči chtějí slyšet – a dělají, že nevnímají evidentní logický rozpor.
Krásně je to vidět na kritice současného Babišova rozpočtu: kabinet je ve většině médií kritizován za vysoký schodek (zcela oprávněně). Kritici jej však kritizují za škrtnutí peněz na krajské silnice, za málo peněz na armádu (každá desetina procenta HDP by znamenala dvě miliardy), za nízký rozpočet pro školství a tak dále – což by všechno znamenalo další výdaje, tedy ještě větší schodek.
Jak říká pan prezident: „Školství je priorita.“ V tomto výroku Petra Pavla je totiž vše: školství je priorita, armáda je priorita, dálnice jsou priorita… Pokud je všechno (kromě zlořečených úředníků) priorita, pak skutečně není kde šetřit.
Jediné, na čem se národ shodne, jsou úspory „na úřednících“. Ačkoli jich je jen pár desítek tisíc. Zaměstnanců ve služebním poměru sice máme více, necelých 80 tisíc, ale z nich naprostou většinu tvoří policisté a hasiči. Vyložených úředníků je necelých 30 tisíc. A když už stát začne trochu šetřit, třeba zrušením ministerstva pro evropské záležitosti, zaplní média srdceryvné články, že „stát se zbavuje zkušených profesionálů“.
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Jsme prostě národohospodářsky schizofrenní. Chceme velký a silný stát, s bezplatným zdravotnictvím, se slušnými důchody a s policajty na každém rohu. Zároveň odmítáme šetřit či platit vyšší daně, byť by to znamenalo vrátit se k výši daní, jaká tady byla do roku 2021 (zrušení superhrubé mzdy).
Milujeme čtverec, jen chceme, aby byl kulatý.