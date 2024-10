Další rozpočet, který stojí na vodě. Je potřeba vzít v potaz tři problémy

Deficit rozpočtu na daný rok měl být tím pádem o půjčenou částku nižší, ale budoucí deficity by byly o to vyšší. Chytračina s půjčkou SFDI by se tedy „esteticky“ vyplatila nynější vládě, ale o to horší by byla pozice budoucí vlády. Na tento problém upozornil sám poradní orgán vlády, Národní rozpočtová rada (NRR), opoziční politici tuto kritiku halasně využili – a vláda naštěstí po dvou letech s touto praxí skončila. Návrh na příští rok už žádnou půjčku SFDI neobsahuje.

Místo toho ale našla táž rozpočtová rada v aktuálním návrhu hned několik problémů jiného druhu, které v součtu znamenají faktický schodek možná až o několik desítek miliard vyšší, než je oficiální v návrhu.

Tři problémy rozpočtu

Kde vidí NRR problém a v jakém rozsahu? Za prvé – výnos, který by měl připadnout na Českou republiku z prodeje emisních povolenek na burze, je nadhodnocený o zhruba 10 miliard korun. Objem v příštím roce prodávaných povolenek připadající na Česko by totiž měl činit necelých 12 milionů kusů, což při nynější ceně mírně nad 60 eur za kus značí výnos do 20 miliard korun, kdežto návrh rozpočtu počítá s 30 miliardami.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se sice brání, že podklad pro tuto položku dostal od ministerstva životního prostředí, ale v rámci tímto ministerstvem uvedeného intervalu 17 až 32 miliard korun si vláda pro svůj návrh vybrala s nemístným optimismem číslo na horním okraji. (Tento optimismus je o to podezřelejší, že nadhodnocené se ukázaly prognózy příjmů z prodeje emisních povolenek už v předchozích několika letech.)

Druhý problém vládního návrhu rozpočtu se týká příjmů z odvodů firem s přímým vztahem ke státu, jako jsou třeba České lesy nebo Česká energetická přenosová soustava. Podle odhadů NRR vzrostou zisky těchto firem oproti letošku pomaleji, než by měly narůst rozpočtové příjmy z nich podle vládního návrhu.

Stát sice může z jím vlastněných firem „vytáhnout“ víc, než si v daném roce vydělají (sebere jim i část úspor), ale částka inkasovaná nad běžný zisk je podle celoevropských účetních postupů brána jako tzv. superdividenda – a ta kvůli své výjimečné, dlouhodobě neudržitelné povaze nesmí být při výpočtu deficitu brána v úvahu. Rozpočtová rada odhaduje, že superdividenda obsažená ve vládním návrhu činí kolem pěti miliard.

Třetím problémem je, že objem dotací na obnovitelné zdroje energie (OZE), který plyne pro příští rok z aktuálně platného zákona, je o několik miliard vyšší než vládou v návrhu předpokládaný výnos z poplatku na podporu OZE. Podobně v návrhu není podle odhadů rozpočtové rady dost peněz na pokrytí nárůstu platů nepedagogických pracovníků a na pokrytí očekávatelného nárůstu důchodů; tato dvě manka mohou v součtu představovat více než deset miliard.

Jde o strukturální deficit

A je tu i čerstvý problém s desetimiliardovým navýšením navrhovaných výdajů – a tedy schodku – v příštím roce kvůli zářijovým povodním. Částka, o niž byly výdaje navýšeny, není v návrhu dost jasně svázána s výdaji plynoucími z dopadů povodní. Proto ji nelze vyjmout z výpočtu strukturálního schodku (tedy schodku po očištění o vývoj, za který vláda v daném roce „nemůže“, tedy o vývoj ekonomiky a o dopad mimořádných událostí.)

A právě o strukturální schodek v celé této debatě jde. Vládní návrh odhaduje pro rok 2025 strukturální deficit ve výši 2 % HDP. Ovšem zákon o rozpočtové odpovědnosti – v podobě, kterou si navrhla sama nynější vládní koalice v rámci ozdravného balíčku – požaduje, aby v příštím roce strukturální schodek nepřekročil 2,25 % HDP.

Vládní návrh se tedy tváří, jako by plnil zákonný limit s pohodlnou rezervou 0,25 % HDP. Jenomže tato rezerva představuje ve skutečnosti pouhých zhruba 21 miliard korun. Je tedy zřejmé, že pokud všechny výtky NRR platí a návrh bude schválen v původní podobě, bude jednoznačně v rozporu se zákonem.

Kauza aktuálního rozpočtového návrhu tedy ilustruje užitečnost existence NRR coby zdejší fiskální policie, která hlídá, aby si z nás námi zvolení zástupci za houštinou rozpočtových čísel nedělali dobrý den.