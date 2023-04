Podobně triumfální signály provázejí každou podobnou cestu, ať vede od nás ven, nebo zvenku k nám, bez ohledu na větrnou růžici, východ, západ, všechno jedno. Ač to do debaty o daních opravdu nepatří, nedokážu vypudit z mysli návštěvu íránského šáha Pahlavího v Praze v roce 1977, kdy Rudé právo mělo na titulní stranu přes všechny sloupce titulek Praha vítá Jeho císařské veličenstvo, a text ubezpečoval, že blahobyt je zajištěn do roku 2000 vzájemně výhodnými kontrakty.