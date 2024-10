Nejdůležitější zákon roku schválen. Není ale důvod nad státním rozpočtem jásat

Na tomto rozpočtu však průšvihem je, že jeho „vnitřnosti“ nejsou v pořádku. Neodpovídají realitě. Není to u rozpočtu poprvé. Zkrátka, rozpočet na rok 2025 jen konečně velmi viditelně ukazuje, co je u nás se státními rozpočty v nepořádku.

Rozpočet je to značně velký, s relativně velkými příjmy, leč nicméně i tak nestačí zřejmě na provoz sociálního státu, jaký si u nás lidé přejí, a v kvalitě, jakou požadují. Příjmy rozpočtu budou 2,086 bilionu korun, výdaje 2,316 bilionu korun, schodek má být 241 miliard korun. Vláda přitom počítá s růstem ekonomiky o 2,7 procenta, růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta a poklesem průměrné míry inflace na 2,3 procenta.

Což je, zejména pokud jde o růst HDP, poměrně optimistický předpoklad. Například Mezinárodní měnový fond odhaduje náš růst v příštím roce jen na 2,3 procenta. Nicméně i růst 2,7 procenta stále je v hranicích možného. Horší je to s reálností některých příjmů a výdajů v rozpočtu.

Nereálné představy

Národní rozpočtová rada vlády například upozornila, že příjmy státu z emisních povolenek jsou patrně nadhodnoceny o deset miliard korun, příjmy z polostátního podniku ČEZ o pět miliard, na straně výdajů pak nejsou vůbec započítány náklady na historické dotace na obnovitelné zdroje energie (OZE) a chybějí také peníze na předpokládaný nárůst důchodů.

Zatímco u příjmů z povolenek se to dá ještě pochopit tím, že, jak to vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura, že prostě použil nejvyšší odhad výnosů, který měl k dispozici a výnosy z ČEZ zkrátka mohou být vyšší, jeho představa, že se kontrolou jednotlivých příjemců dotací na OZE vyhne jejich placení, je přinejmenším velmi inovátorská.

Stát se dotace zavázal zaplatit a zaplatit je musí. Bez ohledu na to, že tenhle slib byla hloupost. Teď s tím nejde nic dělat a zkoumat, zda solární elektrárny nebo kdokoliv nevydělává moc, jak si to představuje ministerstvo financí, opravdu státu nepřísluší. Stejně tak by se musel stát nějaký zázrak, aby nedošlo ke zvyšování důchodů. I to je dáno zákonem a představa, že ho parlament před volbami změní a „sebere“ penzistům peníze je nereálná.

Už jen takovou třešničkou na dortu pak je, že se počítá s tím, že v rozpočtu nebudou peníze například na školníky, uklízečky a hospodářky na základních školách, protože je v příštím školním roce budou platit zřizovatelé škol, tedy hlavně obce. Jenže žádný takový zákon nebyl přijat, obce se tomu brání, a není jasné, jak to bude. Takový postup sestavování rozpočtu na základě něčeho, co ještě není, je patrně nezákonný.

Rozpočty na vodě

Započítávání neexistujících příjmů či přesun výdajů, které ještě nebyly schváleny, tu ale není poprvé. Dělá se to tak už léta. Stačí jen vzpomenout na jeden z posledních případů, kdy bývalá ministryně financí Alena Schillerová z dnes opozičního hnutí ANO v příjmech rozpočtu na rok 2021 počítala s neschválenou digitální daní s tím, že tato daň nakonec určitě vznikne. Nevznikla nikdy.

Celkově pak rozpočty dlouhodobě stály na vodě. Zatímco teď se celkově rozpočet sune zřejmě spíše k tomu, že v něm bude málo peněz, před lety se zase rozpočty vždy dělaly tak, aby v nich nějaké peníze zbyly, a to nad rámec plánovaných rezerv, a mohly se v průběhu roku někam přisypat. Každý to věděl a politici za to byli dokonce chváleni. Jenže je to nějaká zásluha, když stát fakticky vybere od lidí víc peněz, než potřebuje? Když platíme vyšší daně, než musíme? Nakonec je to stejný problém, jako když jich vybere méně a nemá pak na své výdaje.

Rozpočet je u nás dlouhodobě vytvářen jako nereálná iluze s tím, že všichni doufají, že to nakonec nějak dopadne. Jenže to je strašný signál pro celou společnost. Když stát neumí udělat svůj nejdůležitější zákon, kterým zákon o rozpočtu v normálních dobách bezpochyby je, pravdivý a všichni předem vědí, že bude porušován, proč dodržovat méně důležité zákony? Proč neobcházet jiná pravidla, když politici naznačují, že obcházení pravidel a švejkování je úplně normální?