To neznamená, že Česko je jako Čína, kde tváře digitálně rozeznávají už léta. Nebo jako Írán, kde obnovili mravnostní policii a ta digitálně zjišťuje, kdo jsou ty ženy chodící bez hidžábu. Kdybychom byli fakt jako Čína či Írán, policie by kritikům neodpověděla a rovnou by je zavřela. Ale to neznamená, že demokratické státy jsou vůči rizikům imunní.