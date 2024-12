Další, na koho si Rusko brousí drápky. Proč je dobré přijmout Moldavsko a Gruzii do EU

Tak například: koho mají za sousedy? A víte, že anglicky je to Moldova a Georgia?

Gruzie – země pro EU příliš vzdálená

Gruzie leží na východě východu, na hranici mezi Evropou a Asií a za sousedy má Turecko, Arménii, Ázerbájdžán a samozřejmě Rusko. Strategicky důležité je, že z jedné strany má Černé moře. Podobně jako další země v regionu byla i Gruzie pod nadvládou Ruska (respektive Sovětského svazu), v tomto případě prakticky celé 20. století.

S nadsázkou by se chtělo říct „čím blíže Rusku, tím více separatistických republik“, Gruzie má hned dvě: Abcházii a Jižní Osetii. Moskva byla u jejich vzniku a je u nich stále. Působí tam vojensky, ekonomicky i politicky. V roce 2008 kvůli tomu vypukla válka.

O členství v Evropské unii požádala Gruzie spolu s Ukrajinou a Moldavskem v březnu 2022 (tedy bezprostředně po začátku ruské agrese na Ukrajinu). V současnosti ale vzájemné styky ochladly, zejména kvůli vlivu Moskvy (například nedávná snaha prosadit zákon o „zahraničních agentech“ inspirovaný právě Ruskem).

V podzimních volbách sice země chtěla deklarovat svoji touhu vydat se na Západ, jenže oficiálním vítězem se stala proruská vládnoucí strana Gruzínský sen. Kvůli podezření z podvodů, zastrašování voličů a kupování hlasů ale opozice žádá nové hlasování. Lidé proti výsledku protestují prakticky od uzavření místností.

Rusko považuje území za svoji sféru vlivu a činí všemožné kroky, aby to tak zůstalo. Mimo jiné zásadně odmítá členství Gruzie v EU nebo NATO. Proto například podpora separatistů v Abcházii a Jižní Osetii – podmínkou členství v Alianci je totiž územní celistvost. Rusko je zároveň významným obchodním partnerem. Na druhou stranu je to Kreml, který podporuje separatisty, má tam vojenské základny a způsobil válku. A teď navíc vede ozbrojený konflikt v sousedství.

Moldavsko – další ve sféře vlivu východního hegemona

Moldavsko je východoevropský stát a má jenom dva sousedy: na západě Rumunko a zbytek hranic má s Ukrajinou. Země je zhruba dvakrát menší než Česká republika. Trochu zjednodušeně můžeme říct, že Moldavsko bylo dříve známé jako Besarábie – resp. region Besarábie leží na území Moldavska (a trochu i Ukrajiny) a v průběhu let patřila Rusku, Rumunsku a Sovětskému svazu. Proto je taky složité definovat její kulturní a politickou orientaci. Hodilo by se říct, že obecně má Moldavsko – Besarábie – blíže k Rumunsku.

Také Moldavsko má samozřejmě svoji separatistickou republiku. V roce 1990 – tedy po rozpadu Sovětského svazu a ustavení Moldavské republiky – vyhlásil vlastní stát region podél řeky Dněstr. Asi není překvapením, že Podněsterská moldavská republika není mezinárodně uznávaná. A už vůbec není překvapením, že jejím hlavním podporovatelem je Rusko.

Země se snaží v posledních letech provádět takové politické a hospodářské reformy, které ji přiblíží k Evropské unii. Status kandidátské země získalo Moldavsko v roce 2022 a přístupové rozhovory začaly o dva roky později.

Tak jako u ostatních zemí v regionu, způsobila ruská invaze na Ukrajinu silnou reakci. Země si dobře uvědomuje, že se podobně jako Kyjev nachází ve sféře vlivu východního hegemona. A ten se jen tak nevzdává. Na rozdíl od Gruzie má Moldavsko jednu velkou výhodu, a to Rumunsko, které je s demokratickými a hospodářskými reformami tak daleko, že do Unie vstoupilo v roce 2007.

Není to jen o Rusku a Ukrajině

Proč je dobré znát všechny tyto reálie? Protože současná geopolitická situace není jenom o Rusku a Ukrajině. Ale je taky o dalších zemích, které se teď reálně bojí, že můžou být další na řadě. O čemž mimochodem svědčí i fakt, že tu a tam se za hranicemi objeví zatoulaná raketa nebo dron.

Málokdo má tak blízko k Evropské unii nebo deklaruje prozápadní orientaci jako Moldavsko a Gruzie – zároveň jsou ale v držení velké tlapy ruského medvěda. A ten je nechce pustit. Sami víme, jaké to je, když jsme na někom obchodně nebo energeticky závislí. Když propaganda je tak silná, že vás přesvědčí o tom, že nic lepšího neexistuje. Nejen Česká republika, ale taky další východní země si pamatují, jak složité je prosazovat demokratické reformy. Každý evropský stát ví, jak náročné bylo rozjet hospodářství.

Proto je teď třeba nastartovat zemědělství a rozvinout sektor služeb. Státní správa musí zatočit s korupcí a stabilizovat politickou situaci. Politická reprezentace musí vyřešit situaci ve všech rebelujících územích a zajistit územní jednotu. Občané by měli deklarovat proevropské směřování, opustit Rusko a jít směrem na Západ. A nakonec – v celém procesu by hlavní roli měly hrát členské země EU. Právě ty by měly Gruzii i Moldavsko integrovat do jednotné Evropy. Je třeba s nimi jednat o možném vstupu do Evropské unie a nabídnou jim pomocnou ruku.

Autorka je analytička Institutu pro politiku a společnost.