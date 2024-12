Potíže s motorovou pilou. Rekvizita Javiera Mileie bude na naši vysílací radu asi krátká

Podobné úvahy mi rotují v hlavě od chvíle, kdy vypukla aféra kolem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nebylo by nejlepší vzít motorovku a radu zrušit?

Vrátím se ve vzpomínkách dvacet let dozadu, ještě před náš vstup do Evropské unie. Partu nás novinářů pozvali do Bruselu, abychom se tam otrkali. Přijal nás i potentát přes tisk a informace a když zjistil, že jsme Češi, vyrukoval na nás přísně, že prý máme nějakou cenzurní radu, která šikanuje televizi a rozhlas.

„To ne!“ zaznělo z našeho hloučku unisono. „Nikdo nikoho nešikanuje. Máte to popletené. Rada pro rozhlas a televizi se stará jen o pásma a frekvence. Žádný dozorovací orgán, je čistě technický!“

Čas oponou trhnul, jak praví básník, a RRTV je zde a vyhrožuje milionovými pokutami vlogerům a instagramovým influencerům, když se u rady nepřihlásí a nepodrobí se jejímu dozoru. Já jsem v minulosti zažil ještě Hlavní správu tiskového dohledu. Teď se nemluví o dohledu, ale o dozoru.

Dozor se nemá týkat ochrany zájmů vítězného proletariátu, ale výdobytků naší pokrokové, občansky probuzené společnosti. Ti, kterých se to týká, tedy vlogeři a influenceři, se ozvali, ministr kultury Martin Baxa pohotově ujistil veřejnost, že o ničem neví a když mu to pak vysvětlili, slibuje, že přilepí k chystanému mediálnímu zákonu (to je ten o dani z mobilů) paragraf, kterým povinnou registraci a s ní spojený dozor zruší.

Jestli zruší nebo nezruší, je ve hvězdách. Kauza mě zajímá z pohledu motorové pily. Rada byla zřízena počátkem devadesátek, kdy se od základů měnil mediální prostor. Státní média se měnila na veřejnoprávní, vznikala první soukromá rádia (pamatujete na Rádio Stalin, vysílalo ze soklu Stalinova pomníku na Letné), byla to rušná doba. Logicky bylo nutné rozumně a spravedlivě a podle definovaného klíče zacházet s pásmy a frekvencemi. Jenže jsme o pětatřicet let dál.

Máme tu Český telekomunikační úřad, ten aktuálně řeší pásma pro 4G a 5G sítě. O sloučení RRTV s ČTÚ se mluvilo už před patnácti lety. Je to očividně zbytečný orgán. Nenastal čas pro motorovou pilu?

A jsme u toho. Zbytečná RRTV na sebe chytře nabalila cenzurní funkci, obestavěla se evropskými směrnicemi, českým zákonem z roku 2010 a jeho novelami. Nikdo ji nezruší. Budu zvědav na ministra Baxu a jeho přílepek. Hodně pochybuju, že mu změna projde. Příliš mnoho zájmů drží zbytečné instituce při životě. Motorovka je hezká rekvizita, ale v praxi je bezzubá. V tom je její hlavní potíž.