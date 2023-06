Nebát se a říznout. Proč byl zásah na ŘSD úspěšný

Změny, které jsme provedli na ministerstvu dopravy ve vztahu k ŘSD v letech 2020–2021, řada lidí totiž zpočátku nevnímala příliš pozitivně. Kritizovali především nárůst administrativy a menší pružnost v zadávání tzv. zakázek malého rozsahu. Jenomže i když tato opatření nevyvolala u pracovníků ŘSD potlesk, tak náš cíl se podařil. Zvýšili jsme tím transparentnost, a jak se nakonec ukázalo, ochránili jsme tím do značné míry i všechny poctivé úředníky.

Nutno uvést, že systém, který do té doby fungoval, nebyl právně chybný. Zákon totiž žádné konkrétní postupy pro zakázky malého rozsahu nestanovuje. A navíc tam bylo i dost logických důvodů. Přidělovat zakázky pod šest milionů korun tzv. z ruky, tedy ve zjednodušeném poptávkovém řízení, bylo jednoduché, rychlé a prověřené firmy mohly rychle zahájit drobné práce spojené zejména s údržbou pozemních komunikací. Minimum administrativy vyhovovalo všem.

Problém byl ale v tom, že u několika tisíců zakázek napříč Českem za rok se nakonec v součtu jednalo o miliardy korun. Navíc mnoho let zajetý mechanismus přirozeně znamenal v čase i ztrátu ostražitosti regionálních úředníků. Ti si v lepším případě zjednodušovali práci a točili stále stejné, byť prověřené, firmy. V horším případě pak tyto zakázky získávali jejich kamarádi. Systém výběru dodavatelů tak nemusel být vždy transparentní, což je jedna ze zákonných zásad, kterou je třeba dodržovat i u zakázek malého rozsahu. V tom úplně nejhorším se z toho mohl stát i organizovaný zločin. Na to jsem byl upozorněn brzy po mém nástupu na resort dopravy.

I proto jsme na nic nečekali a ve velmi úzkém týmu jsme na základě kontroly rozhodli o zásadních změnách. Zakázky malého rozsahu jsme snížili z šesti na jeden milion korun pro zakázky na služby a na dva miliony pro stavební práce. Vše se muselo navíc ihned dělat transparentně na elektronické bázi. To pochopitelně vzbudilo nemalý odpor, neboť se tím přidělalo nemálo práce pracovníkům ŘSD, ne vždy to navíc mělo pozitivní dopad do kvality. Byli jsme sice přesvědčeni, že drtivá většina zakázek probíhá řádně, systém do určité míry zneužití ale skutečně umožňoval. To se prokázalo i v kontrole, a vzhledem k závažnosti indicií jsme proto podali trestní oznámení a kontaktovali jsme NCOZ.

Ta odvedla ve spolupráci s klíčovými lidmi na ministerstvu dopravy výbornou práci a po více než dvou letech utáhla smyčku. A to i díky tomu, že jsme udrželi vše po celou dobu v tajnosti. Navíc se nám podařilo dostat podezřelé z ŘSD, aniž bychom tím narušili vyšetřování, a to díky cíleně připravené organizační změně. Důležité bylo i to, že tehdy vrcholové vedení ŘSD akceptovalo nový režim zadávání zakázek malého rozsahu a náš návrh na organizační změny uvedlo v život.

To hlavní a nejdůležitější ale bylo, že jsme se nebáli a řízli jsme do zajetého systému. A to proti vůli řady škarohlídů. Upozorňuji na to mj. i proto, že se opět objevují snahy některých politiků zvyšovat u různých státních organizací limity zakázek malého rozsahu. Argumenty jsou jako přes kopírák tehdejších odpůrců našeho rozhodnutí. Proto před tím důrazně varuji.