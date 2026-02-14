Hodný policajt Rubio místo zlého Vance. Amerika není ani nepřítelem, ale ani „tátou“ Evropy

Zbyněk Petráček
Komentář   14:00
Rok na to Evropa čekala. Od února 2025, kdy na bezpečnostní konferenci v Mnichově pronesl řeč americký viceprezident Vance a všichni zkoprněli. Toto že je vystoupení spojence pro přežití v nebezpečném světě? Vance si nebral servítky a – světe, div se – kritizoval především samu Evropu za její vnitřní problémy. I za problémy s demokracií a svobodou slova. Podle mnohých vystupoval jako nepřítel.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026) | foto: Reuters

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (14. února 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (14. února 2026)
Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)
Teď je únor 2026 a do Mnichova – na již 62. ročník této tradiční akce – dorazil šéf americké diplomacie Rubio. Jeho řeč ze sobotního rána působila na mnohé jako balzám: empatická, s pochopením pro Evropu a její roli spojence i partnera.

Co to znamená? Že Trumpova Amerika se konečně probrala? Že se vrací do pozice, v níž by ji většina Evropanů a hlavně jejich politických elit chtěla vidět? Že empatický Rubio se pokouší zahladit škody, které loni napáchal Vance?

Ani náhodou, i když na mnohé v Evropě to může dělat takový dojem.

Nepomůže ani pláč, ani potlesk

Ilustrativně tu působí sám šéf mnichovské bezpečnostní konference, starý diplomat Wolfgang Ischinger. V dubnu mu bude 80 let, je vrstevníkem Donalda Trumpa. Ale ukázal, že na rozdíl od něj (při vší oprávněné kritice Trumpa za jeho narcismus, neomalenost či tlak na předání Grónska) je v praxi nepoužitelný. Loni se po projevu Vance sám před mikrofonem rozplakal. A letos řekl, že Rubiův projev přinesl úlevu.

USA dle Rubia patří k Evropě, pochybuje o Rusku. Podepisuji, chválil ho Macinka

Přitom obě reakce jsou neadekvátní, tedy od člověka, který manažuje největší bezpečnostní konferenci svého druhu na světě. Ano, Vance loni mnohé vytočil, ale jeho argumenty ve skutečnosti nedávaly důvod k pláči, nýbrž k zamyšlení. Rubio mnohé uklidnil, ale to samo o sobě není důvod k potlesku, k představě, že vše se vrací do „starých dobrých časů“.

„Staré dobré časy“ už skončily, to je dobré si přiznat. Toto poselství přinesli – každý po svém – Vance i Rubio. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že Vance se loni ujal role zlého policajta, kdežto Rubio role policajta hodného. Jak víme, vystupují-li dva lidé v rolích zlého a hodného policajta, oběma jde v jádru o totéž. A úspěšnějším – ve smyslu, že dosáhne více z toho, co chce – bývá ten hodný.

Takže prakticky vzato, nejsou tu reálné důvody pro proklínání Vance a aplaudování Rubiovi.

Trumpova éra není jen vybočením z normálu

Rubio vystupoval empaticky. Na rozdíl od Vance se snažil Evropanům spíše vlichotit. Důraz kladl na to, co mají Amerika a Evropa společné, ne na to, co je rozděluje. Dokonce přiznal, že USA jsou připraveny napravit minulé chyby (uznejte sami, řekl by to tak Trump či Vance?). Ale pozor, když přišlo na lámání chleba, byl Rubio racionální a tvrdý.

USA podle něj preferují spolupráci s Evropou, ale v případě potřeby jsou nachystány na to, že na nový světový řád – myšleno bezpečnostní řád v čím dál chaotičtějším a násilnějším světě – se připraví samy. Z toho plyne, že Evropa má na výběr. Bude se dál spoléhat na automatickou pomoc Ameriky? Na to, že může v klidu žít v americkém „tatahotelu“? Nebo bude přebírat stále větší část své bezpečnostní odpovědnosti?

Putin doufá v nový Mnichov, řekl Zelenskyj. Poděkoval Česku za muniční iniciativu

To přece není důvod k úlevě. Alespoň pro ty, kteří si navykli žít ve „starých dobrých časech“ a Trumpovu éru považují za krátkodobě vybočení z normálu. Za vybočení, jež dříve či později skončí a pak si všichni opět padneme kolem krku. Ne, tak to není. I když lidem, kteří v těchto poměrech prožili většinu svých životů, se to neříká úplně lehce.

Ambice pro bezpečnost a pro klima: co je víc?

Na toto zjištění nemusíme pitvat projevy Rubia a Vance, stačí počty pro pátou třídu. Evropská unie má tolik obyvatel, kolik mají USA a Rusko dohromady. Proč tedy musí nárokově žádat americkou „pomoc slabšímu“? Samozřejmě, že je vojensky slabší, to ví každý. Ale Rubio a Vance – každý po svém – připomněli, že půlmiliardové společenství musí být svéprávné natolik, že problémy svého kontinentu bude řešit bez automatického a velkého dohledu zpoza oceánu.

Rubio hovořil o „klíčové, ale omezené podpoře USA pro Evropu“. Vlastně opakoval to, co již obsahuje čerstvá národní obranná strategie USA. Tedy že Amerika chce nadále hrát ústřední roli v NATO, ale vedení boje proti hrozbám, které jsou pro Evropu závažnější než pro USA, by se stále větším dílem měli ujímat evropští spojenci.

Jádrem narovnání vztahů s USA je větší odpovědnost Evropy za obranu, míní Pavel

Co je na tom nelogického? Je-li Evropa dost ambiciózní (oblíbený výraz v Evropské komisi) na to, aby se ujala vedení boje proti změně klimatu nebo za šíření liberální demokracie, proč by neměla mít ambice pro boj s bezpečnostními hrozbami na svém území či za jeho humny?

Právě toto sdělili Vance (loni) i Rubio (teď). Je to dost přímočaré zjištění. A nemá smysl na něj reagovat ani pláčem, ani radostí z úlevy.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)

