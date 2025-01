Ukrajina není smyšlený stát. Lákavé překreslování hranic by mělo smrtící dominový efekt

Călin Georgescu si v rozhovoru s novinářem zablouznil, když také pronesl, že Rumunsko by chtělo část ukrajinských území. Mimo jiné i bývalou Podkarpatskou Rus, která dříve náležela do Československa. Tento názor není ojedinělý. Už předloni vyrukovala s plánem na anexi několika ukrajinských regionů s argumentem, že jde o rumunská historická teritoria, bukurešťská europoslankyně Diana Šošoacaová. Tu ústavní soud nepustil pro jistotu ani do prvního kola prezidentských voleb.

Že Rusko nikdy neodejde ani z Krymu, ani z území, která na Ukrajině kontroluje, tvrdí i slovenský premiér Robert Fico. Ten sice na rozdíl od zmíněných Rumunů aspoň nemá žádné expanzionistické sny, ale jeho ochota akceptovat v Evropě překreslování map v kombinaci se vstřícností k Putinově agresivní Moskvě působí tak trochu schizofrenně a hlavně sebevražedně.

Sen o Velkém Rumunsku

Být Rumunem, nezačínal bych si. Georgescuovi a jeho stoupencům se nepochybně líbí mapa meziválečného Velkého Rumunska. Jenže ještě mladšího data je mapa, na níž je tato balkánská země v mnohem horší kondici, neboť jí chybí Severní Sedmihradsko, odstoupené Maďarsku v roce 1940 po Druhé vídeňské arbitráži. Kde berou tito lidé jistotu, že by se mapy překreslovaly jen ve prospěch jejich zemí?

Jakmile by se něco podobného začalo dít, probudily by se všechny revizionistické síly světa. A například těm případným maďarským by jistě nestačilo jen s pošilhávání na jihovýchod. Mohly by si třeba říct: Vždyť Slováci, jakkoli to jejich předseda vlády má teď u Putina dobré, se jistě spokojí i se skromnější verzí své vlasti, tedy bez svého jihu, když je to v letech poslední války nikterak národně neohrozilo. Na severu by je pak mohli nechat trochu vycukat Poláci, kteří by si mohli vzpomenout na své někdejší územní požadavky v pohraničních sporech. Všude tam přeci žijí Goralé, od tohoto týdne nejmladší národnostní menšina na Slovensku. Lidé, jež však jako na potvoru mluví z pohledu Varšavy polským dialektem...

Všechny tyhle temné výlety do minulosti nejsou jen nějakými nezávaznými rétorickými cvičeními, když uvážíme, že nezodpovědné řeči okrajových rumunských politiků jsou odezvou skutečných úvah mnohem silnějších kruhů v Rusku. Ať už se zrodila kdekoliv, měla by například Slováky děsit mapa, která se objevila na nějakém pofiderním serveru krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Rusové, kteří tenkrát začali s porcováním Ukrajiny přímo na místě, se tou mapou jako by snažili ukonejšit Západ – nám stačí východ Ukrajiny, se západem země si dělejte, co chcete.

Mapa Velké Haliče

Šlo o mapu tzv. Velké Haliče, jejíž součástí ale nebyla jen historická Halič a Podkarpatská Rus, ale též celé východní Slovensko! No ano, žijí tam lidi, co mluví rusínsky, a byly doby, kdy někteří jejich představitelé měli za to, že jsou součástí „velkoruského národa“. A proč by se toho strůjci našich zářných zítřků nemohli chytnout? Už nějakou dobu slýcháme, že svět se zbláznil. A o něco déle, od února 2022, víme s ještě větší jistotou, že možné je všechno. S trochou fantazie třeba i „zvací dopis“ adresovaný do Moskvy, jehož součástí by mohl být text prvorepublikové písničky Františka Krištofa Veselého s těmito verši:

Verchovina, verchovina, Podkarpatská Rus

Tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus.

Copak to, že je Ukrajina „smyšlený stát“. I o národu ukrajinském se dá leccos povznášejícího povědět. Jistý člověk v Moskvě si například myslí, že Ukrajinci jsou součástí ruského národa. A není to jen tak leckdo, ten pán prosím stojí v čele země, která je stálým členem Rady bezpečnosti OSN! Kde skončí tohle inženýrství?!

Demokracie není dokonalá - občas umožňuje dokonce i to, aby agronom s velmi neotřelými názory politicky reprezentoval své spoluobčany -, ale nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. Ani hranice evropských států nejsou dokonalé, ale jejich překreslování by bylo cestou zpátky se vším nehezkým, co si pod těmito slovy lze představit.