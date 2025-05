Simion jako Bouška z Libně. Vyjdou volby rumunského prezidenta na druhý pokus?

Těžko, že. Kandidáta, jenž byl – až po pro něj úspěšném hlasování – odstaven, nahradil podobný kandidát, jenž – zlomyslníci by řekli „zatím“ – odstaven nebyl. Může to připomínat hlášku ze Švejka: „Ten pán je hotovej nezmar. Jako nějakej Bouška z Libně. Osmnáctkrát za večer ho vyhodili od Exnerů, a vždycky se jim tam vrátil, že si zapomněl pravítko.“

Proč nediskvalifikovali Simiona

Jenže v Rumunsku to s opakováním není jen tak. Odstavenému Georgescuovi volební komise letos v březnu kandidaturu zamítla. Je totiž podezřelý – vyšetřuje ho prokuratura – ze založení antisemitského sdružení, propagace válečných zločinců a šíření dezinformací.

Dejme tomu, že to tak skutečně je. Že Georgescu skutečně sympatizuje s temnými stránkami rumunských dějin, antisemitismem či antonescuovským fašismem (proto mu byla odepřena kandidatura letos), že loňskou kampaň v jeho prospěch ovlivnila na TikToku Moskva (proto bylo v prosinci ex post zrušeno první kolo hlasování).

Ale znamená to snad, že Simion – ač dostává stejnou nálepku „proruský“ a „euroskeptický“ – je jeho převtělením? Že v něm můžeme vidět Boušku z Libně, kterého osmnáctkrát vyhodili od Exnerů, a on se tam vždycky vrátil?

Kdyby tomu tak opravdu bylo, kdyby se do Simionovy kampaně zapojila Moskva, kdyby se on sám hlásil k temným stránkám rumunských dějin, tak předpokládejme, že úřady – již z minulých měsíců natrénované a ve střehu – by ho odstavily také. Ale nic takového se nestalo.

Proto si můžeme dovolit spekulaci. Pokud Simion první kolo jasně vyhrál (41 procent hlasů), pokud ho vyhrál s výrazně větším náskokem, než jaký měl v prosinci Calin Georgescu (ten získal v prvním kole 23 procent hlasů), odráží to spíše hlasy rumunského protestu než nadšení voličů z generála a Hitlerova spojence Antoneska.

Zmíněný protest se neopírá o analýzy a čísla, nýbrž o sílící pocit, že do rumunské demokracie a právního státu se montuje někdo zvenčí. Ten pocit bývá dokládán citátem bývalého člena Evropské komise Thierryho Bretona na adresu odvolání Georgeska: udělali jsme to v Rumunsku, a když bude třeba, uděláme to i v Německu. Toto vyvolává pnutí mezi voliči.

Co až oslabí společný nepřítel

Rumunský prezident se volí přímo, většinově a ve dvou kolech (jako u nás), takže na celkové hodnocení je ještě brzy. Půjdou-li ve druhém kole všichni proti Simionovi, může prohrát. Ale o atmosféře v zemi výsledky prvního kola vypovídají. Řečeno s nadsázkou: 41 procent voličů hlasovalo pro alternativu vůči „vedoucí úloze liberální demokracie“.

Někdy se populisté odhalí až směšně. Třeba když Calin Georgescu po vyřazení z kandidatury řekl, že „selže-li demokracie v Rumunsku, padne celý demokratický svět“. Ale jindy jde jen o nálepky. Co vlastně v praxi znamená nálepka „proruský“? V dubnu udělal se Simionem velký rozhovor Týdeník Echo.

Na otázku k válce na Ukrajině odpověděl: „Rusové porušili všechny mezinárodní smlouvy. Můžeme se bavit o způsobech, jakými USA podněcovaly barevné revoluce, o tom, jak byl na Ukrajině prezident Janukovyč vypuzen z úřadu, o užívání měkké síly Západem. Ale to vás neopravňuje vstoupit do cizí země s tanky a bombardéry.“ Je na tom snad něco specificky proruského?

I v tomto smyslu nečiší z výsledku prvního kola opakované volby prezidenta Rumunska ani ryzí proruskost, ani výslovný obdiv k antonescuovskému fašismu. Vítězství George Simiona odráží spíše již zmíněný protest proti tomu, že Rumunsko by se mělo při výběru kandidátů podřizovat pravidlům vymáhaným zvenčí. Ten protest sílí, má-li někoho, koho lze představit jako společného nepřítele, v tomto případě levicově orientované politické a společenské elity v EU (“Brusel“) i v samotné Bukurešti.

Ale představa, že tu vznikne jakási „internacionála proti ideologii EU“, že se dají dohromady Ficovo Slovensko, Orbánovo Maďarsko, Simionovo Rumunsko či jiné země, je fantazijní. Kdyby touto cestou společný nepřítel (“Brusel“) zeslábl, brzy by se ukázaly rozpory mezi národně orientovanými politikami Slovenska, Maďarska a Rumunska. Rumunští Maďaři mají ze Simiona obavy už teď. To fakt není Bouška z Libně.