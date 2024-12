Za humny je Rus. S ruským vměšováním do svých prezidentských voleb se Rumunsko pere, jak nejlépe umí

Rumunsko (24. listopadu) – Překvapivé výsledky prvního kola prezidentských voleb. Do dalšího boje postupuje nezávislý krajně pravicový kandidát a kritik NATO Calin Georgescu a bývalá novinářka a šéfka středopravého opozičního uskupení Zachraňte Rumunsko Elena Lasconiová. Světové agentury a zahraniční pozorovatelé jsou stejně překvapení jako vy. O druhé jmenované se sice mluvilo jako o (hodně) teoretické favoritce, na jméno Georgescu by ale dopředu nikdo nikdy nevsadil, předvolební průzkumy mu přisuzovaly ani ne desetiprocentní podporu.

Rumunsko (28. listopadu) – Na výsledky voleb, které zahraniční média označují jako „senzaci“ nebo překvapení“, reaguje rumunský ústavní soud. Nařídil přepočítat hlasy. Následně ale svůj záměr odložil a vyčkával. A nakonec výsledky potvrdil.

Rumunsko (1. prosince) – Lidé rozhodují o novém složení parlamentu. Očekává se vítězství vládních sociálních demokratů a posílení krajní pravice. A to se taky stalo. Premiér Marcel Ciolacu (ze sociální demokracie) patřil v prezidentských volbách k největším favoritům.

Brusel (3. prosince) – Před Evropským parlamentem mluví představitelka sítě TikTok (ano, to si zapamatujte, tohle bude důležité). Těsně před volbami tato sociální síť zrušila 66 tisíc falešných účtů a 10 milionů falešných sledujících, kteří podporovali vítěze voleb Georgeska.

Rumunsko (6. prosince) – Ústavní soud znovu na scéně: kompletně a úplně ruší první kolo prezidentských voleb. Proč? Soudci totiž mají k dispozici odtajněné bezpečnostní dokumenty, podle kterých se do kampaně zapojilo Rusko: rozsáhlá kampaň na sociálních sítích TikTok a Telegram, tisíce falešných účtů, dezinformace… s cílem podpořit Georgeska. Oba prezidenští kandidáti nesouhlasí.

Kontroverzní, ale obhajitelné rozhodnutí

Jestli někdo někdy uštědřil Rusku takový políček? Asi ne. Poté, co rumunský prezident odtajnil dokumenty tajných služeb, ve kterých stojí, že Moskva hrála hlavní roli v rumunské demokracii, ústavní soudci rozhodli jednomyslně. A celý proces – tedy včetně kampaně – musí začít od začátku. Kandidáti se budou znovu ucházet o hlasy 18 milionů voličů.

„Zrušení voleb je zrušením demokracie,“ řekl Georgescu. Na druhou stranu není zrušením demokracie spíš to, že cizí stát plánovaně šíří informace, které ovlivňují rozhodování občanů v přímé prezidentské volbě? Navíc – pozor – v poloprezidentské republice. Ano, hlava státu má rozsáhlé pravomoci v oblasti národní bezpečnosti či zahraniční politiky.

Rozhodnutí ústavního soudu zajisté je kontroverzní, ale zcela obhajitelné. Navíc někdo to udělat musel. Někdo musel říct, že takhle svobodné evropské země, členové EU a NATO, žít nebudou.

Zásadní členská země NATO

To je sice hezké, ale teď fakticky: Rumunsko je naprosto zásadní členskou zemí NATO v(e východní) Evropě.

Jenom jako příklad – závazku odvádět dvě procenta HDP na obranu dosáhla země už v roce 2017. Dále je tu vojenská základna Mihail Kogălniceanu Air Base, která slouží k přemisťování vojáků, techniky a materiálu dál na východ. Zcela běžně tady rotují američtí vojáci a USA využívají základnu jako důležité logistické a operační centrum. Je tady taky základna Devesel s protiraketovým systémem NATO (který je součástí evropského protiraketového štítu). No a v neposlední řadě Rumunsko má přístup k Černému moři…

A teď asi to nejvíc bolestivé – Rumunsko sousedí s Ukrajinou (společná hranice je asi 600 kilometrů dlouhá) a v boji proti Rusku je jeho velkým zastáncem. Bukurešť otevřela v zemi výcviková střediska pro přeškolování pilotů na americké stíhačky F-16 a také poskytla Ukrajině část svých systémů protivzdušné obrany Patriot.

Tady máte odpověď proč. Calin Georgescu je znám řadou kontroverzních a proruských výroků. Sám se považuje nikoliv za extremistu, ale za politika národního smýšlení. A to se odráží v přístupu k NATO a Evropské unii. Členství Rumunska je pro zemi nevýhodné a podrývá státní suverenitu.

V případě Severoatlantické aliance tvrdí, že Bukurešť by měla zvážit pokračování členství a už vůbec by neměla vydávat tolik peněz do armádního rozpočtu. EU dle něj diktuje taková pravidla, která odporují zájmům země a tvrdí, že stát by měl mít v zahraničních podnicích nadpoloviční většinu.

Vojenská či materiální pomoc Ukrajině by měla okamžitě přestat, stejně tak jako tranzit obilí. Ruský vládce Vladimir Putin je prostě člověk, který jen miluje svoji zemi. Což je od člověka, který chce vládnou zemi, která si prožila nejkrvavější rok 1989, víc než troufalé.

Autorka je analytička Institutu pro politiku a společnost