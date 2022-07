Názor

Na letošním summitu G7, který pod hesly prosazování pokroku, prosperity, míru a bezpečnosti pořádalo německé předsednictví této skupiny, hlavní analytik amerického think tanku Peterson Institute for International Economics Jeffrey Schott (63) prohlásil, ať se země G7 připraví na to, že Rusko brzy úplně zastaví dodávky zemního plynu.