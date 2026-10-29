Tím totiž představitelé vlády Andreje Babiše vyvolali pocit, že se snad jedná o něco nepatřičného, co bylo třeba „ukrýt“ do víkendových ranních hodin. Na to, že v minulém volebním období se za vlády Petra Fialy hlasovalo třeba o pandemickém zákonu v 3.24, zákon o zdravotním pojištění přišel do finále ve 3.59 nebo se o státním rozpočtu hlasovalo v jednu v noci, se vážně nehraje.
Bleskurychlá akce se zařazením pevného hlasování na čas 4.36 dala do ruky klacek nejen politickým zastáncům České televize a rozhlasu. A hlavami nad tím musela kroutit i řada z těch, kdo si zrušení poplatků přejí. Argumentace, že jinak by mohl být problém se schválením programu jednání, při kterém platí přednostní práva na vystupování, a jen samotné schvalování programu by mohly provázet několikadenní obstrukce, je chabý.
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Demonstrování veřejnoprávním médiím škodí. I kdyby byl Babiš poražen na hlavu, nepomůže to
Vláda ANO, SPD a Motoristů má ve Sněmovně bezpečnou většinu 108 hlasů (nebo po odchodu poslance Davida Pražáka z ANO 107 hlasů). Dost na to, aby si prosadila, co chce. Že by se u toho trochu déle řečnilo, by ničemu nevadilo. Když už Babiš a spol. o rušení poplatků mluví tak dlouho, týden nebo dva by to ještě klidně počkalo. A pak by mohl šéf Sněmovny Tomio Okamura s úsměvem navrhnout pevné hlasování třeba na pravé poledne. Výsledek by byl s největší pravděpodobností stejný, jen by k tomu nebyla pachuť noční partyzánské akce, která dává zastáncům poplatků další argument.
● To vše jen umocňuje všeobecnou hysterii, která po hlasování ve 4.36 zachvátila Česko. Ve víru emocí létají dlažební kostky na Sněmovnu, představitelé obou veřejnoprávních institucí o věci referují s využitím odborníků, kteří mají – jistě jen shodou okolností – na věc totožný názor jako oni. Do toho se do veřejného prostoru vypouštějí bohapusté lži, o kterých i řada z těch, která je vykládá, musí vědět, že to lži jsou. Ale jelikož jde o lži „v zájmu dobré věci“, všichni se tak nějak tváří, že o lži nejde.
Čestnou výjimkou je v tomto ohledu exministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek, kterého nelze podezírat z jakékoli náklonnosti k Babišovi, jeho vládě a koneckonců ani k rušení samotných poplatků.
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Bitva o poplatky? Nedělejte ze způsobu placení televize a rozhlasu boj o demokracii
„Změna financování veřejnoprávních médií je nesmyslná a zvyšuje už tak obří deficit státního rozpočtu. Zásadně s ní nesouhlasím. Dovoluji si ale varovat před nepravdivými termíny a zavádějícími argumenty, které používá opozice a spolek Milion chvilek pro demokracii. NENÍ TO ZESTÁTNĚNÍ!“ napsal na sociální sítě Kalousek.
„ČT i ČRo zůstanou nestátními subjekty se svoji právní i majetkovou suverenitou. Příspěvek ze státního rozpočtu bude mandatorní výdaj, který nelze každoročně měnit zákonem o státním rozpočtu a rozpočet ho musí povinně vyplatit,“ pokračoval. „Jeho výši lze měnit pouze novelou původního zákona stejně tak, jako výši poplatků lze měnit pouze novelou zákona o poplatcích. Technicky i politicky to jsou zcela stejné procesy. V případě, že by stát svou zákonnou povinnost nedodržel a příspěvek by včas a v plné výši nevyplatil, ČT i ČRo by ho snadno vymohly soudní cestou, jako kterýkoliv jiný nestátní subjekt, kterému nebyl vyplacen jeho zákonný nárok,“ uvedl dále zakladatel TOP 09.
„Varuji proto, že používání zavádějících termínů a argumentů je nebezpečné. Lze jimi snadno vybudit aktuální emoce. Dlouhodobou důvěru však podlamují,“ dodal Kalousek. Amen!