Ta, které Putin věří. Proč si Kreml stále drží centrální bankéřku s prořízlou pusou

Proti ní se dokonce zformovala silná klika představitelů silových složek, respektive vojenského průmyslu v čele s Putinovým kamarádem Sergejem Čemezovem. Neustále ji pak kritizuje Centrum makroekonomických analýz a krátkodobých prognóz spojené se současným ministrem obrany Andrejem Belousovem (centrum vede jeho bratr).

Pro normálního smrtelníka by taková kombinace znamenala v lepším případě odvolání a přeřazení na místo gubernátora Altaje s tím, že minimálně na pár let zůstanete pouze v záloze. Kdysi velmi mocný Andrej Turčak, který Altaji v současné době šéfuje, by mohl vyprávět. Není to sice konec možné kariéry, ale její zpomalení určitě. Ale nic z toho jako by centrální bankéřce nehrozilo. Podporu má přitom z toho nejdůležitějšího místa, tedy od Vladimira Putina.

Hodný car, zlí bojaři

Jaké jsou důvody? Především ten, že se Putin inflace opravdu bojí. Inflace totiž ohrožuje podstatu jeho režimu, která stojí na sociálním kontraktu. Ten lze shrnout jednoduchou logikou „vy nás nechte vládnout a do politiky se nemíchejte, my vám zajistíme slušný život“. Prozatím tato logika funguje, i když slovní spojení „slušný život“ znamená v Rusku výrazně nižší standard než třeba i v Česku.

Ruská společnost je silně apolitická, protesty jsou jednak rozehnány silou, ale je i faktem, že společnost k nim zatím nemá nějak extrémní sklony. I ty, které se objevují, jsou pouze místní povahy. Režim „hodný car, zlí bojaři“ to stále neohrožuje.

Jenže inflace tento systém silně nabourává. Jen za listopad představovala 1,43 procenta. Roční míra inflace očištěná o sezónní vlivy by tak dosahovala 16,2 procenta. Navíc, ani první prosincové dny nedávají moc nadějí, že by měla inflace nějak brzdit. Jenže centrální banka a ruské úřady i nadále uvádějí, že inflace dosahuje devíti procent. To pochopitelně pro Rusy, kteří vidí růst cen v obchodech, nijak nenadchne.

Problémem je totiž fakt, že každý máme svoji inflaci. Velmi zjednodušeně, mladý pár s malými dětmi nakupuje jiné zboží než důchodce a než vysoce postavený manažer se zajištěnými základními potřebami, jako je třeba bydlení. Dětský sunar a růst jeho ceny má tak v prvním případě zásadní váhu, v těch dalších naprosto minimální, jinak je tomu třeba u cen zahraničního zájezdu. I proto se říká inflaci „daň z chudoby“. Potraviny prostě musíte koupit, ať jste chudí nebo bohatí, ale pro chudého představují daleko větší zátěž.

Zásadním problémem je to, že rostly právě ceny potravin a léků. Důvodem nebylo přitom nic jiného než to, že v Rusku byla v tomto roce špatná úroda a potravin je prostě relativně málo. Jak velký vliv na to měly odchody mužů v produktivním věku do války, není příliš jasné a dostupná čísla to neukazují.

Ve druhém případě jsou sice některé léky zvláště důchodcům poskytovány zdarma, ale jejich nedostatek podobnou výhodu brzdí. Lidem pak nezbývá nic jiného, než si je stejně za tržní ceny koupit. Podobně i u cen základních potravin nelze čekat na to, až budou levnější. Jíst prostě musíte, i když je to zrovna drahé. A omezení inflace zrovna nepomáhá to, že rostou i platby za komunální služby. Opět, platit je musí, až na vybrané skupiny (například veteráni války proti Ukrajině), všichni.

Šok nezpůsobí ani 25procentní úrok

Centrální banka tak dělá, co může. Ze všeho nejvíc jde o zvyšování úrokové míry, což je jeden z mála nástrojů, které v boji s inflací má. Očekává se, že na prosincovém zasedání zvýší úrokovou míru ze současných 21 procent, čemuž odpovídají i některé hlasy právě z CBR. O kolik by to mělo být, není jasné. Konsensus říká, že centrální banka půjde na 23 procent, ale některé hlasy nevylučují ani šokových 25 procent. Problémem ale je, že takto očekávaná zvýšení prakticky žádný šok nepřinesou.

Pro kritiky pak existuje ještě jeden argument – pokud jsou úrokové míry takto vysoké (u hypoték jde klidně o třicet procent), pak nejvíce udeří na zákazníky, protože je obchodníci promítají do svých cen. To jen tlačí dále na inflaci. A za vysokou inflaci tak činí zodpovědnou právě centrální banku. Jde sice o kritiku následků, nikoli příčiny (tou je prostě a jednoduše válka proti Ukrajině), ale takové hlasy mají již zmiňované zastánce.

Proč tedy Vladimir Putin Nabiullinovou stále drží? Prostě proto, že jí věří. Centrální banka a její šéfka prokázala svoji profesionalitu už několikrát, kdy svými reakcemi zabránila rozvratu hospodářské situace jak v roce 2014, tak i v roce 2022. Na momentální šoky způsobené sankcemi měla připravené scénáře i reakce, proto je Rusko dokázalo přestát bez úhony.

Problémem ale je, že u dlouhodobého vlivu, se kterým bez skončení války příliš dělat nejde, žádné scénáře neexistují. Dokud budou do ruské ekonomiky plynout peníze, aniž by byly kryté produkcí spotřebního zboží a ne tanků, tak má centrální banka jen šanci takové vlivy omezovat. Což také dělá. Pokud by přestala, situace by se rapidně zhoršila. A to nechce, docela pochopitelně, Kreml připustit.