Letadlo polské protivzdušné obrany střelu zaznamenalo a patrně by ji dokázalo zneškodnit, leč než stačilo přímo zareagovat, raketa sama skončila v hlíně.
V Polsku však celá událost vyvolala vlnu kritiky, zejména co se týče systému varování obyvatelstva. Sirény se údajně rozezněly jenom někde a lidé prý neobdrželi žádné varování v podobě SMS. Mimochodem, u našich severních sousedů neznají zdejší pravidelnou každoměsíční show zvanou zkouška sirén, takže pokud se tam sirény rozezní, obyvatelstvo to může zmást.
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Místo dopadu leží jen asi tři sta kilometrů od našich hranic. Příště může nějaká ruská zbloudilá nebo provokační střela zasáhnout i české území.
A je-li zdejší protivzdušná obrana léta podfinancovaná, a tudíž v řadě ohledů zastaralá, nelze vyloučit, že by u nás podobná nevítaná návštěva mohla napáchat značné škody – na majetku, na zdraví i na životech. A země s průchodnými systémy protivzdušné obrany může nepřítele lákat právě coby vhodný terč k provokaci, neboť tak má větší šanci způsobit opravdu viditelnou újmu.
V Polsku sice neznají zkoušku sirén, leč tamní veřejnost v zásadě podporuje investice do obrany. Na jejich potřebě se shodne současná vládní koalice s největší opoziční stranou Právo a spravedlnost, byť se jinak nedohodnou takřka na ničem.
Poláky k tomu vede i bolestná historická zkušenost z dvacátého století. Jejich země v roce 1939 čelila německé i sovětské invazi a po Varšavském povstání z léta 1944 zůstaly z polské metropole jen trosky. A Rusko považují Poláci za úhlavního historického nepřítele včetně sovětské fáze jeho vývoje.
Nicméně ani oni vlastně nemají v historické paměti zapsánu zkušenost dlouhodobého masivního bombardování měst. Tou disponují hlavně Němci, o nichž ale většina Evropy ve zmíněném ohledu stále soudí: „Dobře vám tak!“
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Hořká britská zkušenost
Úplně jiný postoj zaujímají Evropané k Britům, jejichž hořká zkušenost se vzdušným bombardováním počíná již za první světové války. Německé vzducholodě sice tehdy dokázaly napáchat jisté škody, leč negativní účinek jejich akcí byl spíše psychologický. Avšak nepřítel používal též aparáty těžší než vzduch neboli letadla.
Nejkrvavější nálet na Londýn proběhl 13. června 1917, kdy německé letouny značky Gotha po sobě zanechaly 162 mrtvých a 432 zraněných, včetně osmnácti usmrcených dětí ze základní školy ve čtvrti Poplar. Jeden z velitelů britského letectva Lionel Charlton tragickou akci, jež v Německu vyvolala nadšení, později označil za „počátek nové epochy v historii válčení“.
Jeho krajan a průkopník sci-fi literatury Herbert George Wells už v roce 1908 vydal román Válka ve vzduchu, na jehož stránkách předvídavě dokládá skutečnost, že přenesení válečných operací do vzdušného prostoru definitivně ruší rozdíl mezi bojištěm či frontou a zázemím, mezi vojáky a civilisty.
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O čemž se Britové přesvědčili nejen za první, ale především za druhé světové války. Kromě bombardérů Luftwaffe je sužovaly i střely V-1 s pulzačním motorem, které by se dnes kvalifikovaly jako drony. A rakety V-2 Wernhera von Brauna, jenž pak od Hitlera přeběhl k Američanům a zkonstruoval jim raketu Saturn 5, s jejíž pomocí dolétli až na Měsíc.
Pokud konkrétní stát disponuje schopností operovat na oběžné dráze, umožňuje mu to též zasáhnout jakékoliv místo na planetě Zemi nějakou výbušninou. Technologická vyspělost tudíž potenciálně notně relativizuje, ne-li přímo smazává faktor prostorové vzdálenosti. Již v podstatě není odlehlých exotických zemí, od nichž nás oddělují hraniční pohoří, pouště nebo širé oceány.
Což zdejšímu obyvatelstvu ani jeho politické reprezentaci zatím moc nedochází. A Čechům chybí i historická negativní zkušenost s bombami a raketami.
Masky a cvičení civilní obrany
Za první světové války k nám italské či francouzské bombardéry ještě nedolétly. Za té druhé sice české země několik náletů zažily, leč spíše sporadicky, přičemž ten s největším počtem civilních obětí způsobila v únoru 1945 navigační chyba skupiny amerických bombardérů, jež si spletla Prahu s Drážďany. A jelikož naše území coby součást německé Třetí říše zasypávali bombami vlastně naši spojenci, kolektivní vědomí ony tragické události spíše vytěsnilo, zvlášť když se jich pak zmocnila komunistická propaganda.
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Studená válka se naštěstí v horkou nikdy nepřelila. Každý, kdo za komunistického režimu zažil alespoň základní školu, si jistě, a zpravidla lehce traumaticky, pamatuje cvičení civilní obrany, navlékání masek a pláštěnek proti radioaktivnímu spadu. Jednalo se však jen o cvičení, nikoliv o realitu.
Sovětská invaze ze srpna 1968 v zásadě nepřinesla žádné válečné operace, poněvadž jsme se vojensky nebránili. Pád komunismu proběhl sametově. A pak nastaly svého druhu „geopolitické prázdniny“, kdy se létající rakety sice daly sledovat v televizi v přímém přenosu, ale odněkud z Blízkého východu, geograficky poměrně vzdáleného a pro běžné české turisty stále příliš luxusního.
Ruská raketa v Polsku tudíž nyní veřejnost zaujme, nicméně jen tak asi na den. Stopu ve veřejném mínění moc velkou nezanechá. Což je však obrovský problém i pro politiky, zejména pro ty, kteří by reálně chtěli navyšovat výdaje na obranu.
Společnost, jež ve své historické paměti postrádá trpké válečné zkušenosti, byť už jen mezigeneračně zprostředkované, se o nutnosti nákladných investic do obrany přesvědčuje obtížně. A českou kotlinu vlastně „válka ve vzduchu“ historicky dosud skoro vůbec nezasáhla!