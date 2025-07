Stručná historie TASSu

Začneme však přece jen o pár let dříve, v roce 1902, kdy Ministerstvo financí Ruského impéria začalo provozovat Obchodně-telegrafní agenturu (Torgovo-Tělěgrafnoě Agěntstvo), zprvu téměř výhradně zaměřenou na zprávy z hospodářské oblasti. (Za srovnání možná stojí data založení tiskových agentur západního světa: Reuters 1851, Associated Press 1846, Agence France-Presse, tehdy pod názvem Agence Havas, 1835, Österreichische Correspondenz, předchůdce dnešní Austria Presse Agentur a fakticky i naší ČTK, 1849.)

S vypuknutím rusko-japonské války samozřejmě vznikla potřeba přinášet i zprávy obecnějšího charakteru, a tak byla agentura – jinak v zásadě bez organizačních změn – přejmenována na Sankt-Pětěrburgskoě Tělěgrafnoě Agěntstvo, po počátku první světové války, kdy byl hned v srpnu 1914 název hlavního města z „příliš německého“ Sankt-Pětěrburg změněn na Pětrograd, došlo k triviálnímu přejmenování na Pětrogradskoě Tělěgrafnoě Agěntstvo. Po říjnovém převratu r. 1917 (v té době nazývaném skutečně „okťjabrskij perevorot“, teprve cca od desátého výročí byl ražen název „Velká říjnová socialistická revoluce“) byla jednou z priorit bolševického vedení samozřejmě i „správná“ práce s informacemi – proto agenturu v podstatě okamžitě převzalo a po několikeré pružné změně jejího názvu jej konečně 10. července 1925, právě před 100 lety, ustálilo na TASS – Telegrafní agentura Sovětského svazu.

Od samého počátku byl TASS více propagandistickou než objektivně informační agenturou. Formálně se jednalo o státní podnik, ovšem stát hrál pouze manažerskou roli, faktickou moc nad obsahem zpráv a sdělení až do rozpadu SSSR vykonávalo příslušné tiskově-informační oddělení komunistické strany. TASS tak pouze zpracovával a publikoval texty připravené jinde, zásadní zprávy přitom pravidelně uváděla formulace „TASS je zplnomocněn prohlásit …“. Výstižně to shrnul jeho dlouholetý generální ředitel (1943–1960) Nikolaj Grigorěvič Palgunov, když napsal (můj překlad) „Síla našeho tisku spočívá v tom, že je vždy a ve všem řízen komunistickou stranou… Informace nejsou podávány proto, aby ozřejmily nějaká fakta nebo události, a to ani kdyby k tomu byl důvod: musí sledovat určitý účel. Musí sloužit k řešení zásadních úkolů sovětské společnosti a sovětského komunismu. Informace musejí být didaktické a instruktivní.“

Pěkné příklady takové didaktičnosti a instruktivnosti lze najít jak v oblasti vnitrosovětských zpráv (TASS např. nikdy nezveřejnil Chruščovův projev, v němž kritizoval Stalina), tak ve „správné“ interpretaci zpráv ze zemí socialistického tábora (pěkně je to patrné např. v informování – resp. v absenci informování – o dění v Polsku a Maďarsku r. 1956 a samozřejmě v Československu r. 1968), o prosívání a interpretaci dění v kapitalistické cizině ani nemluvě.

A „úpravy“ se nevyhnuly ani projevům nejvyšších sovětských představitelů: např. když v r. 1955 Chruščov navštívil Barmu, prohlásil 2. prosince při návštěvě 2500 let staré rangúnské pagody Švi Dagon: „Je směšné, že Angličané, kteří vstoupili prakticky do historie až za Viléma Dobyvatele (to jest dávno po tom, co toto mistrovské dílo bylo provedeno), pokládali Burmánce za divochy a barbary.“ TASS a také moskevská Pravda o čtyři dny později tento nediplomatický výrok připsaly anonymnímu „barmskému diplomatovi“ a protestovaly proti tomu, jak „buržoazní korespondenti“ obsah projevu s. generálního tajemníka „flagrantně zkreslili“, drobný problém vyvstal ovšem v tom, že ještě před tímto „informačním upřesněním“ ČTK a Rudé právo (vyd. 4. 12., str. 5), dychtivé překonat všechny své konkurenty ve služebníčkování Moskvě, přinesly inkriminovanou pasáž ve výše uvedeném originálním znění. Byla z toho tehdy menší vnitrosoudružská aférka, která nicméně částečně pronikla na veřejnost – a hlas lidu ji ocenil inovací tradičního přísloví do znění „Dočkej času jako ČeTKa TASSu“, což se následně – s výjimkou liberálnějšího období části šedesátých let – důsledně dělo až do listopadu 1989.

Je pozoruhodné – a o lecčems svědčí – že po rozpadu SSSR bylo v r. 1992 jméno agentury Jelcinovým prezidentským dekretem změněno na ITAR-TASS (Informacionnyě Tělěgrafnoě Agěntstvo Rossii – TASS), ale v roce 2014, tedy prakticky současně s obsazením Krymu a tím s již definitivním koncem zamlčování imperiálních ambicí ruského vedení, byla komponenta ITAR odkazující „pouze“ k Rusku odstraněna a agentura se tak vrátila k označení TASS (i když tento název již není oficiálně vykládán jako zkratka obsahující slova „Sovětskij sojuz“, ale pouhá dále neinterpretovaná obchodní značka)…