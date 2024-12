Co čeká Transsibiřskou magistrálu? Ruská železnice musí omezit svůj investiční program

Úhel pohledu

Je to nenápadná zpráva, přesto velmi zajímavá. Ruské železnice budou výrazně omezovat svůj investiční program, a to o více než jednu třetinu na celkových 834 miliard rublů. Vypadá to sice jako obrovská suma, ale reálně bude znamenat jen udržování stávající situace. Snížené budou investice do takzvaného „Východního polygonu“, tedy Bajkalsko-amurské magistrály a Transsibiřské magistrály, a to celkem na jednu pětinu, tedy celkem 75 miliard rublů.