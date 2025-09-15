Ruské drony nad Polskem. Incident vyvolal pochybnosti, probudí se konečně Západ?

Neví se přesně, kolik dronů bylo, odkud přiletěly, zda nesly výbušniny, jestli měly přidělané nádrže, aby doletěly dál, a podobně. Pamatujete si útok na Saúdskou Arábii v září 2019? Ani po šesti letech se neví, zda drony přiletěly z Jemenu nebo z Íránu. Ale zpět k Polsku.
Co víme, je smutné a varující konstatování reality, že pokud šlo o první bitvu mezi Ruskem a NATO, tak ji Západ jasně prohrál. Jestliže zhruba dvacet dronů letělo nad Polskem více než sedm hodin (od 23.30 do 6.45) a podařilo se sestřelit jen čtyři nebo tři, což je asi dvacetiprocentní úspěšnost, tak to je ostuda. Taková efektivita je mnohem horší, než vykazují ukrajinští vojáci, když mají opravdu špatný den. To znamená, že asi 15 ruských dronů si dělalo celé hodiny v členské zemi NATO, co se jim zachtělo.
Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů
Nešlo o pár minut, ale o sedm hodin! Takže za tu dobu Polsko, tento prominent NATO co do investic do obrany, do určité míry ztratilo nad svým vzdušným prostorem kontrolu. Některé drony dokonce v pohodě uletěly stovky kilometrů až do vnitrozemí, dron rekordman se prý dostal až do blízkosti klíčové vojenské základny z hlediska logistické podpory Ukrajiny. Navíc šlo většinou o ruské kopie íránských dronů s technologií z 80. let, dobře je zná Ukrajina i NATO, takže nelze tvrdit ani to, že by Rusko nasadilo proti Polsku moderní zázračnou zbraň.
Otázka tedy je, kde byla pozemní protivzdušná obrana? Proč nefungovalo elektronické rušení? Doufejme, že zpráva o tom, že drony musely sestřelit až stíhačky F-35 nizozemské armády, protože polská letadla F-16 to nějak nedokázala, je opravdu ruská dezinformace. Navíc, připustíme-li to, co si myslí i Donald Trump, že nejspíš šlo o omyl, tedy o bitvu, kterou Rusko nenapadlo iniciovat ani ve snu, tak pravda skutečně vyděsí.
Do Polska dorazily tři české vrtulníky. Chránit jeho území začnou v nejbližší době
Jak je možné, že Poláci a NATO na něco takového nebyli připraveni. Vždyť nežijeme v době míru! To, k čemu došlo, ukazuje na systémový problém. Pokud protivzdušná obrana NATO v této části Evropy funguje mizerně, tak východní křídlo organizace má vážný problém.
Co by se stalo, kdyby místo přibližně dvou tuctů menších, laciných a možná i zbloudilých dronů zaútočilo Rusko najednou tisícovkou bojových bezpilotních letounů a dvěma stovkami balistických raket? Existovalo by ještě východní křídlo NATO? Není protivzdušná obrana této části EU trestuhodně zanedbaná? Nebo zdejší země jsou plnohodnotnými členy NATO jen na papíře?
Incident v hlavách milionů daňových poplatníků v tomto regionu musel vyvolat pochybnosti, protože k fiasku nedošlo na jaře roku 2022, ale po třech a půl letech války na Ukrajině. Přesto se západní politici vojenskou porážku snaží voličům prodat jako politické vítězství pevně sjednocených spojenců.
Funguje ještě NATO? Drony v Polsku ukazují, že jsou tu limity
Skutečnost, že „den poté“ se aktivoval článek čtyři smlouvy NATO a západní lídři podpořili Polsko, začali se rychle domlouvat na dalším postupu, je sice chvályhodná, ale otázka je, zda dostatečně uklidní daňové poplatníky ve východních provinciích EU, kteří doposud žili v (zřejmě mylném) přesvědčení, že za obrovské peníze utracené na obranu od vypuknutí války na Ukrajině byla za tuto dobu vybudovaná i účinná protivzdušná obrana proti ruským dronům a raketám.