Ruské Kosovo

Ten dva měsíce hrozí ruskou invazí. Teď vidí, že místo toho přijde invaze-neinvaze, uznání separatistických území, která mělo Rusko osm let pod kontrolou. Je to důvod k válce? Těžko. Rusko udělalo něco, čím nastavuje Západu zrcadlo za Kosovo.

Napovídá to i použitý slovník, výrazy humanitární katastrofa a genocida, jimiž Západ zdůvodnil zásah v Kosovu. Viděl někdo proudy uprchlíků z Donbasu jako z Kosova v zimě 1999? Ne, ale když Moskva řekne genocida, musí to tak být.

Putin demonstruje, že to, co si v roce 1999 mohl dovolit Západ pomocí náletů NATO, si může dovolit Rusko, navíc téměř bez výstřelu. Vytrhnout ze suverénního státu kus (Kosovo ze Srbska, Donbas z Ukrajiny) a uznat jeho nezávislost. Ale že by to byl jeho krok poslední, na to je lepší nesázet.