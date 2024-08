Ruské trable v Mali. Kreml v černé Africe dost možná čeká druhý „Afghánistán“

Jednou z obětí je i prominentní ruský vojenský bloger Nikita Fedjanin, který spravoval známý telegramový účet Grey Zone.

Úspěšný přepad svědčí o tom, že ani Rusové nebudou mít v černé Africe na růžích ustláno. Když se z Mali loni stáhli Francouzi a Američané museli na jaře vyklidit Niger a Čad, bylo to celosvětově chápáno jako úpadek vlivu Západu na kontinentu. To je možná pravda – na druhou stranu Rusové jsou daleko od jeho efektivní kontroly. Teď to budou naopak oni, kdo bude čelit asymetrickým operacím, přepadům ze zálohy, nenávisti místního obyvatelstva – zkrátka všem nepříjemnostem, které mohou moderní evropskou armádu v krizové zóně potkat.

Proč to všechno? ptáme se nutně. Afrika přece leží stranou tradičních strategických oblastí a nemá přímou hranici ani se Západem, ani s Ruskem a Čínou. Může se zdát naprosto nelogické obětovat stovky životů a miliony investovaných dolarů či rublů v nitru subsaharské Afriky, kde všechnu vaši snahu dříve nebo později pohltí písek.

Zdání ale může klamat.