Byznys s fundamentalisty. Rusko rozvíjí ekonomické vztahy s Tálibánem

Jde o delegaci radikálního hnutí Tálibán, které od roku 2021 je opět v Afghánistánu u moci. Podle ruské legislativy, která řadí hnutí mezi teroristické organizace, by se představitelé Tálibánu neměli v zemi nacházet. A pokud by se v Rusku objevili, měli by čelit stíhání.

Neděje se tomu tak. A to navzdory tomu, že kdysi Rusko pomáhalo Tálibán v Afghánistánu porazit. Bezmála čtvrt století zpátky, když se v Afghánistánu rozjížděla operace proti terorismu a vládnímu hnutí, někdejší ruský ministr obrany Sergej Ivanov veřejně prohlásil, že Moskva zbraněmi a vojenskou technikou aktivně podporuje nepřátele Tálibánu - Severní alianci.

Bez ohledu na lidská práva

Z bezpečnostní hrozby se však stal perspektivní ekonomický partner. Rusko přestalo vnímat radikální hnutí jako nebezpečí, které chce expandovat za hranice Afghánistánu a destabilizovat postsovětskou Střední Asii. Tálibán naopak bojuje s džihádisty z Islámského státu usídlenými v Afghánistánu, kteří se letos na jaře přihlásili ke krvavému teroristickému útoku na koncertní halu na periferii Moskvy.

Rusko vnímá Afghánistán jako potenciálního ekonomického partnera. Bez ohledu na brutální stav lidských práv v zemi pod nadvládou islámských fundamentalistů.

„Obchodní výměna mezi Ruskem a Afghánistánem po odchodu sil USA a NATO ze země výrazně vzrostla a v roce 2023 dosáhla jedné miliardy dolarů,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jelena Žirjajevová, profesorka katedry ekonomie petrohradského Severozápadního institutu veřejné správy Ruske akademie národního hospodářství a veřejné správy.

Jak uvádí, Afghánistán dováží z Ruska především plyn, ropné produkty a potraviny. Hlavním zbožím, které Rusko nakupuje u Afghánistánu, jsou kovové a stavební výrobky. Potenciál spolupráce mezi Moskvou a Kábulem je mnohem vyšší.

Aktivně rozvíjí spolupráci s režimem Tálibánu Tatarstán. „V roce 2023 otevřela Charitativní vlastenecká nadace muslimů z Tatarstánu ruské podnikatelské centrum v Afghánistánu, které se stalo prvním zahraničním obchodním zastoupením v Afghánistánu. Jeho cílem je rozvíjet obchodní a ekonomické vztahy mezi zeměmi. Řada tatarstánských společností v současné době obchoduje s Afghánistánem,“ podotýká expertka.

Například tatarstánská ropná společnost Tatněfť od loňského roku dodává do Afghánistánu palivo. Tatarstán taktéž oficiálně projevil zájem o afghánské pracovní migranty, kteří by mohli pracovat na tamních farmách.

Jak obejít západní restrikce

Zároveň mezi Kazaní i Kábulem dochází k čilým vztahům. Letos v květnu se v Kábulu uskutečnila schůzka tamního ministra nerostů a ropy Šahabuddina Delavara a delegace z Tatarstánu. Jejími členy byli obchodníci a představitelé rafinérií. Jak uvádí oficiální zpráva, „na setkání byla dojednána řada projektů na težbu nerostných surovin v Afghánistánu.“

O týden později šéf Tatarstánu Rustam Minnichanov v Kazani hovořil s úřadujícím ministrem průmyslu a obchodu Afghánistánu Nuruddinem Azízem o investicích tatarstánských společností do afghánské elektroenergetiky, přepravy vody a těžby.

Letos na jaře afghánská vláda navrhla Rusku vytvořit hub, přes který by mohla být exportována ruská ropa na asijský trh mimo západní restrikce. Nehledě na to, že se Tálibán měl zaručit podporou Turkmenistánu a Kazachstánu, z projektu, se vší pravděpodobností, sešlo.

Jak dodává v rozhovoru pro Lidovky.cz afghánský podnikatel Mohammad Imran, Kábul považuje Moskvu za důležitého ekonomického partnera. „Protože vztahy se Spojenými státy a Západem jsou stále mimořádně napjaté, Rusko a Čína jsou pro Afghánistán prioritními partnery.“

Problémem k aktivnějšímu rozvoji vztahů mezi Moskvou a Kábulem je umístění hnutí Tálibán na ruský seznam teroristických organizací. Byť jde na jednu stranu o pouhou formalitu.

„Hnutí Tálibán je na seznamu organizací uznaných jako teroristické a extremistické v členských státech Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (postsovětská bezpečnostní organizace vedená Moskvou - pozn. redakce). K zařazení na seznam teroristických organizací došlo na základě rozhodnutí nejvyšších soudů nejen Ruska, ale také Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, přijatých v letech 2003 až 2006.

V květnu 2024 ruské ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo spravedlnosti navrhly vyřadit Tálibán ze seznamu zakázaných organizací. Podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova tato iniciativa odráží objektivní realitu. Oficiální rozhodnutí v této věci zatím nepadlo,“ vysvětluje Žirjajevová.

Přístup ke světovým oceánům

Rusko projevuje zájem o řadu projektů, které by z Afghánistánu měly opět udělat významný dopravní koridor, jako tomu bylo kdysi v minulosti, v dobách hedvábné stezky.

Jedná se třeba o projekt Transafghánské železnice, která by měla být součástí meziregionálního železničního koridoru vedoucího z Běloruska do Pákistánu. Protokol o jeho vzniku byl podepsán letos na jaře. Železnice vedoucí přes Afghánistán by měla být postavena ke konci roku 2027.

„Pro Rusko a Bělorusko, na které se vztahují sankce, nový dopravní koridor, jehož součástí je Transafghánská železnice, otevírá další přístup ke světovým oceánům přes pákistánské přístavy v Indickém oceánu, a zlepšuje obchodní podmínky s asijskými zeměmi,“ vysvětluje ruská ekonomka.

Hlavním problémem brzdící stavbu nejsou pouze sankce uvalené na Afghánistán, jako spíš bezpečnostní situace v zemi.

Loni v lednu tehdejší ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov se nechal slyšet, že Moskva nevylučuje účast v projektu plynovodu TAPI. Další z ambiciozních projektů vedoucích přes Afghánistán.

Plynovod vedoucí ze středoasijského Turkmenistánu přes Afghánistán do Pákistánu a Indie je na papíře už tři desetiletí. Ruský plynový moloch Gazprom byl původně součástí konsorcia, koncem devadesátých let však společný podnik opustil. Do stavby plynovodu poté vstoupila válka a nestabilní bezpečnostní situace.

V polovině letošního září Turkmenistán oznámil, že začal se stavbou potrubí do afghánského Herátu. Jak vysvětluje Mohammad Imran, plynovod by výrazně přispěl k ekonomickému růstu Afghánistánu.

„Zatím nebyla podepsána dohoda o tranzitu přes Afghánistán, ale podle původních výpočtů z roku 2012 by Kábul měl dostávat ročně zhruba 212 milionů dolarů. Současně Afghánistán bude moci využívat plyn pro své účely, což zvýší nejen energetickou bezpečnost země, ale také ekonomický růst. Zejména v provincii Herát,“ myslí si afgánský podnikatel.