A využití jediného čísla je sice pěkné do mezinárodních srovnání (zde připomenu jen nechvalně proslulý žebříček Doing Business, který byl zrušen pro rozsáhlé manipulace dat z jednotlivých států), ale má často spíše zavádějící efekt.
Tou první věcí, která zarazí, je, že i s touto pověstí se Rusko v různých žebříčcích spotřeby čistého alkoholu na osobu ani zdaleka nenachází na čelních místech. Podle žebříčku WHO z roku 2022 mu patří 28. místo s 10,5 litru čistého alkoholu na hlavu na rok, zatímco třeba Česká republika se nachází na „pěkném“ pátém místě. Zároveň s tím ale v jiných statistikách Rusko potvrzuje stereotyp, kdy patří mezi tři země s nejvyšším počtem úmrtí na následky alkoholu na světě.
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Zdánlivě paradoxní situace ale není tak nevysvětlitelná, jak se zdá. Důvodem jsou okolnosti, za kterých dochází ke konzumaci alkoholu. Zatímco na Západě je jeho konzumace rozprostřena do širších vrstev obyvatelstva a napříč sociálními skupinami, navíc s preferencí méně alkoholického piva a vína, v Rusku (nejen) je jeho konzumace spojena s nižšími vrstvami obyvatelstva, pijícími často až do úplné opilosti. I proto se nedaří snižovat podíl těžce závislých. Kouzlo průměru pak nelze ignorovat ani s teritoriálním ohledem, kdy spotřeba v muslimských částech, hlavně na Kavkazu, je prakticky nulová, v jiných oblastech, například v Něněcké autonomní oblasti či na Čukotce, dosahuje podle čísel z roku 2025 zhruba 14 litrů.
Pokles čísel může mít hned několik důvodů. Pochopitelně, představitelé státní moci jej dávají do souvislosti s aktivními opatřeními, která Rusko v posledních letech přijímalo, ať už omezování prodeje či reklamy na alkohol či zdražování alkoholu. To poslední ale spíše než k omezení spotřeby vedlo k růstu prodeje vodky jako levnějšího alkoholu ve srovnání s jinými druhy. Roli ale hrají i jiné faktory. Pochopitelně, přechod na méně alkoholické nápoje je jedním z nich, což například vysvětluje relativně nízkou spotřebu alkoholu v Moskvě. Alkohol také přestal být „in“ mezi mládeží, a to nejen tou ruskou. I proto stouply prodeje antidepresiv a jiných prostředků. Jde o jev, který se ani zdaleka netýká jen Ruska, ale lze jej pozorovat i v západní Evropě.
Další faktory už mohou být méně pozitivní. I přes obrázky ruské armády plné alkoholem zmožených jedinců i zprávy o tom, že právě oni jsou cílem náboru, je jejich úbytek velmi obtížné statisticky podchytit. Podobně je to u spotřeby doma vyráběného alkoholu, což nelze prakticky vysledovat pomocí statistik. Nicméně prodeje zařízení na výrobu alkoholu od začátku roku vzrostly o 52 %, což poukazuje na tendenci k domácí výrobě alkoholu. Pokles tak nemusí být zdaleka jen pozitivní zprávou. Jako u všeho, analyzovat cokoli na základě jednoho čísla vede spíše ke zmatení reality než k jejímu osvětlení.
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Z ruských regionů se jeden zcela vymyká, co se opatření týče. Ve Vologodské oblasti vládne poněkud svérázný gubernátor Georgij Filimonov. Ten se netají svým obdivem k stalinské epoše a k „pravoslavnému oligarchovi“ Konstantinu Malofejevovi. Filimonov vyhlásil kampaň za zvýšení porodnosti, zároveň vyhlásil boj proti „alkoholové genocidě“, která podle něj stojí za vymíráním Ruska. A proti spotřebě alkoholu vyrazil se skutečně radikálními opatřeními. Alkohol se smí prodávat jen ve velmi omezených časech, během týdne jen mezi 12. a 14. hodinou, o víkendech pak mezi 8 a 23 (mimo tyto hodiny platí federální zákaz) a během státních svátků platí stejný režim.
Oblast navíc zakázala i obchody s alkoholem i s elektronickými cigaretami. Zákazy platí i pro prodeje v rámci rezidenčních budov, pro obchody, které nemají zvláštní zásobovací vchod. Filimonov se chlubí úspěchy ve svém boji, kdy podle jeho vyjádření Vologodská oblast snížila spotřebu alkoholu o 23 % v roce 2025, nicméně už nedodává to, že došlo naopak k růstu v ostatních regionech. Vliv má politika i na regionální rozpočet, který se propadl do hlubokého deficitu. Filimonov nicméně výtky odmítá s tím, že menší spotřeba alkoholu se projeví na nižší nemocnosti.
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Situace s alkoholem v Rusku se tak dá nahlížet stylem poloprázdné a poloplné sklenice. Pokles spotřeby čistého alkoholu na obyvatele je jistě pozitivní a bude se dobře odrážet v mezinárodních srovnáních, na druhou stranu jiné ukazatele už tak skvěle nevypadají. Zákazy se už v minulosti ukázaly jako ne zrovna nejefektivnější nástroj pro vymýcení spotřeby drog včetně těch legálních. Nejinak tomu bude i v Rusku.