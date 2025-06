„Ruská Arktida je rozlohou obrovská a možnosti její militarizace jsou úžasné. Proto není asi žádný stát, který by mohl vojensky soupeřit s Moskvou v polárních oblastech. Je to i o aklimatizaci. Žije tam velké množství lidí včetně vojáků a vzhledem k tomu, že bojovat v takovém prostředí je úplně jiné než jinde v Evropě, mají výhodu,“ připomíná v podcastu Kontext český polární ekolog Josef Elster, který od roku 1988 pravidelně pobývá na Špicberkách (norsky Svalbard).

Specifická poloha

Právě na Špicberkách má přitom Rusko také nemalý vliv. Díky Špicberské dohodě z roku 1925 tam totiž může těžit uhlí a stavět vědeckou (nikoli však vojenskou) infrastrukturu, stejně jako jakýkoli jiný signatář. Ruská enkláva se přitom řadí k těm největším, a to i přesto, že její část postihla během uplynulého století řada katastrof včetně požárů a odlivu obyvatel.

„Rusko má na Svalbardu stále dvě stěžejní města Barentsburg a Pyramiden. Pyramiden byl v roce 1998 opuštěn jako trvalé osídlení a teď slouží jako turistická základna, především pro Rusy, ale i turisty ze západu. Já jsem měl štěstí se tam dostat jako člen expedice československé Akademie věd těsně před převratem, a to ještě i vlastní Pyramiden bylo rozvinuté město, kde byla nemocnice, plavecký bazén, skleníky, tělocvičny, a žilo tam 15 tisíc lidí pod sovětskou správou,“ vzpomíná Elster.

Existují obavy, že kvůli ochraně této své výspy na Špicberkách by jednou Moskva mohla sáhnout i po zbraních. Něco podobného například předestírá někdejší šéf britského generálního štábu David Richards ve své nové knize The Retreat from Strategy (Ústup od strategie, 2024).

„Souostroví Svalbard má specifickou polohu, protože je přesně na rozhraní západního světa a Ruska. Proto je jakýmsi lakmusovým papírkem, kde budou veliké hospodářské a geopolitické tlaky. Doufám ale, že Norsko bude stále schopné jim odolat, a primárně na souostroví chránit přírodu a zachovat tamní ekosystém, který je v Arktidě opravdu jedinečný,“ uzavírá český polárník.