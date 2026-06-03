Nekvalitní Lady a čínské Moskviče. Ruským automobilkám se nedaří

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Viceprezident AvtoVazu Jevgenij Šmelev představuje Vladimiru Putinovi prototypy nových lad (28. ledna 2025 v Togliatti, Samarská oblast, Rusko). | foto: Profimedia.cz

Karel Svoboda
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Ruskému automobilovému průmyslu se nedaří porazit základní principy fungování trhu. Po únoru 2022 odešli západní výrobci, čímž zmizela velká část konkurentů. Dominantní ruský výrobce AvtoVAZ však má problémy s odbytem a možná ještě větší starost s kvalitou. Další automobilky, například Moskvič, se spokojily s montováním čínských automobilů.

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Zní to skoro jako ideální situace pro ruské automobilové výrobce. Západní konkurence zmizela úplně, a ti zbylí, především čínští výrobci, se o ruský trh zrovna neprali.

Až na jedinou výjimkou v Rusku nevyrábí žádná čínská automobilka, trh se spoléhá jen na dovozy. A ty jsou zatíženy cly, oficiálně nazvanými recyklační poplatky, jež se však pravidelně zvyšují a nyní dosahují řádově stovek tisíc rublů.

Lada celkem nepokrytě využívá své pozice na trhu a zvyšuje ceny, aniž by hýbala s kvalitou či technickými vlastnostmi svých vozů.

AvtoVAZ se ve složité situaci uchyluje k celozávodním dovoleným či zkracování pracovního týdne, oficiálně zdůvodňovaným modernizací. Další pod svými značkami montují čínská auta. Firmy nenutí konkurence ke zlepšování, a proto se o nic nesnaží.

Náraz šokové deglobalizace

Na začátku války na Ukrajině byl AvtoVAZ, fungující ve společném podniku s Nissanem a Renaultem, vystaven tomu, co americký politolog Peter Rutland nazval šokovou deglobalizací.

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