Zní to skoro jako ideální situace pro ruské automobilové výrobce. Západní konkurence zmizela úplně, a ti zbylí, především čínští výrobci, se o ruský trh zrovna neprali.
Až na jedinou výjimkou v Rusku nevyrábí žádná čínská automobilka, trh se spoléhá jen na dovozy. A ty jsou zatíženy cly, oficiálně nazvanými recyklační poplatky, jež se však pravidelně zvyšují a nyní dosahují řádově stovek tisíc rublů.
Lada celkem nepokrytě využívá své pozice na trhu a zvyšuje ceny, aniž by hýbala s kvalitou či technickými vlastnostmi svých vozů.
AvtoVAZ se ve složité situaci uchyluje k celozávodním dovoleným či zkracování pracovního týdne, oficiálně zdůvodňovaným modernizací. Další pod svými značkami montují čínská auta. Firmy nenutí konkurence ke zlepšování, a proto se o nic nesnaží.
Náraz šokové deglobalizace
Na začátku války na Ukrajině byl AvtoVAZ, fungující ve společném podniku s Nissanem a Renaultem, vystaven tomu, co americký politolog Peter Rutland nazval šokovou deglobalizací.