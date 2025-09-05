Hořící rafinérie i tradiční problémy. Rusko čelí benzínové krizi, embargo na vývoz je děravé

V Rusku se po ukrajinských útocích se potýkají s nedostatkem paliva. Na čerpacích stanicích se tvoří fronty. (25. srpna 2025) | foto: AP

Jiří Just
Nejen ukrajinské drony. Rusko sužuje benzínová krize. Vysoké ceny paliva a místy i jeho nedostatek ruská vláda stále zkrotit nemůže. Stojí za tím i čistě ruské problémy.

„V Kaliningradu je velmi drahý benzín. To není spravedlivé. Ve velkém Rusku stojí méně. A nemělo by to být jen kvůli logistice, na kterou se všichni vymlouvají. Neležíme v nějaké zadnici světa, jako Kamčatka nebo Kurily. Vždyť kaliningradské ceny jsou vyšší než v Moskvě,“ zlobí se Dima, čtyřicetiletý obyvatel nejzápadnější ruské oblasti vklíněné mezi Litvu a Polsko.

Rusko i nadále sužují vysoké ceny pohonných hmot. A v některých regionech i nedostatek benzínu. Krize není tak ostrá, jak by se mohlo zdát. Rusové na jízdní kola nepřesedlali. Souhra různých faktorů, a především ukrajinské útoky na ruské rafinerie, však dělá vrásky milionů Rusů. A vláda zatím nemůže problém s pohonnými hmotami zkrotit.

