Hořící rafinérie i tradiční problémy. Rusko čelí benzínové krizi, embargo na vývoz je děravé

„V Kaliningradu je velmi drahý benzín. To není spravedlivé. Ve velkém Rusku stojí méně. A nemělo by to být jen kvůli logistice, na kterou se všichni vymlouvají. Neležíme v nějaké zadnici světa, jako Kamčatka nebo Kurily. Vždyť kaliningradské ceny jsou vyšší než v Moskvě,“ zlobí se Dima, čtyřicetiletý obyvatel nejzápadnější ruské oblasti vklíněné mezi Litvu a Polsko.
Rusko i nadále sužují vysoké ceny pohonných hmot. A v některých regionech i nedostatek benzínu. Krize není tak ostrá, jak by se mohlo zdát. Rusové na jízdní kola nepřesedlali. Souhra různých faktorů, a především ukrajinské útoky na ruské rafinerie, však dělá vrásky milionů Rusů. A vláda zatím nemůže problém s pohonnými hmotami zkrotit.