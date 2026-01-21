„Kadyrov, jako poslušný pes, poslouchá svého pána.“ Kdyby zemřel, má za něho Kreml nástupce

Fotogalerie

Ruský diktátor Vladimir Putin a vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov na návštěvě vojenské univerzity v čečenském městě Gudermes, v níž útok dronu způsobil požár. (20. srpna 2024) | foto: ČTK

Jiří Just
Letos v září se v Čečensku, tak jako v jiných ruských regionech, bude volit hlava republiky. Zdá se, že v Kremlu musí panovat nervozita. Čečenský pán Ramzan Kadyrov má trpět závažnými zdravotními problémy. A jeho pravděpodobného nástupce, syna Adama, postihla vážná automobilová nehoda.

Kamera se ve dřevem a mramorem obložené kanceláři zaměřuje tu na stěnu s portréty Vladimira Putina a prvního prezidenta Čečenské republiky, tu na muže sedící za stolem a projednávající sociální dávky. O čem si oba muži povídají, není důležité. Důležité je, že jeden z nich, Ramzan Kadyrov, vypadá relativně zdravě. Rozhodně na něm není vidět, že by prodělal nějaké závažné zdravotní komplikace.

Má to být jeden ze signálů, které jsou šířeny z Čečenska: hlava republiky je zdravá. Spekulace o jeho zdraví jsou pomluvy.

„Každý Čečenec, který žije v Čečensku, chápe: když jdeš proti Kadyrovovi, jdeš proti Rusku. Na třetí rusko-čečenskou válku Čečenci v tuto chvíli nemají ani zdroje, ani síly.“

Ibragim Jangulbajev, šéf čečenského opozičního hnutí Adat

Zkraje letošního roku se objevily zprávy, že se Ramzanu Kadyrovovi mělo opět přitížit. Údajně mu měly selhávat ledviny a byl na pokraji smrti. Alespoň o tom hovořila média na západ od Ruska s odkazem na ukrajinskou vojenskou rozvědku HUR.

Vstoupit do diskuse

Ruský diktátor Vladimir Putin a vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov na...

Co kdyby se děti učily mluvit až ve škole, a proč zubaři potřebují jedničky

Radka Kvačková

