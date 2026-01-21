„Kadyrov, jako poslušný pes, poslouchá svého pána.“ Kdyby zemřel, má za něho Kreml nástupce

Kamera se ve dřevem a mramorem obložené kanceláři zaměřuje tu na stěnu s portréty Vladimira Putina a prvního prezidenta Čečenské republiky, tu na muže sedící za stolem a projednávající sociální dávky. O čem si oba muži povídají, není důležité. Důležité je, že jeden z nich, Ramzan Kadyrov, vypadá relativně zdravě. Rozhodně na něm není vidět, že by prodělal nějaké závažné zdravotní komplikace.
Má to být jeden ze signálů, které jsou šířeny z Čečenska: hlava republiky je zdravá. Spekulace o jeho zdraví jsou pomluvy.
„Každý Čečenec, který žije v Čečensku, chápe: když jdeš proti Kadyrovovi, jdeš proti Rusku. Na třetí rusko-čečenskou válku Čečenci v tuto chvíli nemají ani zdroje, ani síly.“
Ibragim Jangulbajev, šéf čečenského opozičního hnutí Adat
Zkraje letošního roku se objevily zprávy, že se Ramzanu Kadyrovovi mělo opět přitížit. Údajně mu měly selhávat ledviny a byl na pokraji smrti. Alespoň o tom hovořila média na západ od Ruska s odkazem na ukrajinskou vojenskou rozvědku HUR.