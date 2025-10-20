Kreml musel hasit spor mezi ruskými nacionalisty a Kadyrovem. Šlo o pětistovku

Při opulentních oslavách svých 35. narozenin narozenin Kadyrov otevřel i komerční centrum Groznyj City, který se prý může pochlubit největšími hodinami na světě. Měří v průměru čtrnáct metrů. | foto: AP

Jiří Just
V polovině tohoto měsíce měla ruská centrální banka oznámit symbol nové pětisetrublové bankovky. Měla to být velká sláva. Místo dosavadního Petra Velikého se na bankovce objeví symbol Severokavkazského federálního okruhu. To je jisté. Volbu symbolu však chtěl ovlivnit pán Čečenska Ramzan Kadyrov. A ruští nacionalisté byli proti.

Nevinné internetové hlasování organizované ruskou vládou skončilo blamáží. Před uplynutím lhůty hlavní banka Ruska anketu stopla. Stala se totiž objektem ambicí a stále doutnajícího ruského šovinismu.

Začátkem října Centrální banka Ruské federace vyhlásila konkurz na design nové pětisetrublové bankovky. V rámci omlazování ruských peněz se na ni měly objevit významné objekty spojené s divokým Severním Kavkazem. Rusové dostali v internetové anketě na výběr, jaká z pamětihodností lázeňského Pjatigorsku bude na lícové straně. A rub si měli vybrat ze šestnácti variant.

