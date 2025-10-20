Kreml musel hasit spor mezi ruskými nacionalisty a Kadyrovem. Šlo o pětistovku

Nevinné internetové hlasování organizované ruskou vládou skončilo blamáží. Před uplynutím lhůty hlavní banka Ruska anketu stopla. Stala se totiž objektem ambicí a stále doutnajícího ruského šovinismu.
Začátkem října Centrální banka Ruské federace vyhlásila konkurz na design nové pětisetrublové bankovky. V rámci omlazování ruských peněz se na ni měly objevit významné objekty spojené s divokým Severním Kavkazem. Rusové dostali v internetové anketě na výběr, jaká z pamětihodností lázeňského Pjatigorsku bude na lícové straně. A rub si měli vybrat ze šestnácti variant.