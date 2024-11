Poručíme větru, dešti… a ceně másla. Komodita Putinův režim nepotopí, ale může mu zatopit

Jeho cena od začátku roku vzrostla o 26 procent a překročila cenu tisíc rublů za kilogram (pro hrubou představu v přepočtu podle kurzu přibližně 250 Kč, v přepočtu ke kupní síle asi 500 Kč za kilogram, a tedy 125 Kč za tradiční „čtvrtku“), a tak se z něj stala v Rusku až politická komodita. A nejen tam, chtělo by se říct.

Jenže celá věc má mnohem víc rozměrů než jen pouhý růst jedné komodity. V Rusku rostou ceny prakticky za všechno, a to tempem, které překračuje oficiální ukazatele inflace v zemi. Podle nedávného průzkumu listu Novaja Gazeta Jevropa je nákupní koš v supermarketu Pjaťoročka jedenapůlkrát dražší, než jak ukazují data z Rosstatu, podle společnosti Romir vzrostly ceny za poslední rok spíše o to, co uvádí Centrální banka Ruska jako svoji úrokovou míru, tedy 21 procent, než o oficiální inflaci na úrovni zhruba 8,5 procenta.

Lidé tak pociťují inflaci výrazně více, než by podle čísel Rosstatu měli. A zároveň valorizace například penzí sledují nikoli nákupní koše, ale oficiální inflaci. V tomto roce tak nominální penze vzrostly o 7,1 procenta, tedy ještě méně než oficiální inflace.

Okázalé gesto

Problém je pochopitelně v tom, že takový vývoj nemůže být ze své podstaty populární a může potenciálně znamenat nebezpečí pro Vladimira Putina. Navíc, jak si ověřil už v roce 2005 během protestů proti monetizaci sociálních benefitů (převedení různých slev a úlev do peněžního vyjádření) či proti penzijní reformě v roce 2018, důchodci tvoří významnou politickou sílu, kterou navíc nelze pacifikovat tradičními pendreky. A vzhledem k tomu, že růst zaznamenaly hlavně potraviny, zodpovědnost padá na sektor jejich výroby. I proto vicepremiér Patrušev sáhl k okázalému gestu.

Dmitrij Patrušev také není úplně nikdo v mocenském systému Ruska. Jedná se o syna Nikolaje Patruševa. Ten byl sice „sesazen“ z postu šéfa Bezpečnostní rady státu na post asistenta prezidenta pro lodní výstavbu, ale ani náhodou to neznamená, že by nebyl mocným hráčem v zákulisí.

V Rusku totiž platí, že člověk dělá oficiální funkci, nikoli naopak. Stačí se jen podívat na oficiální strukturu prezidentské administrace. V jejím vedení stojí sice Anton Vaino, ale jeho jméno je známo jen odborníkům na ruskou politiku. Kdo je ale daleko důležitější, je Sergej Kirienko, člověk zodpovědný za Donbas, internetovou propagandu a vnitřní politiku vůbec. Nikolaj Patrušev si tak udržel vliv a ten prosazuje i skrze svého syna. Není velkým tajemstvím, že právě Dmitrij Patrušev patří mezi lidi, o kterých se mluví jako o možných nástupcích Vladimira Putina.

Dmitrij Patrušev tak stojí před úkolem, kterým má znovu prokázat, že je na svém místě správně. V minulosti to ostatně osvědčil už v případě vajec, která na přelomu roku zaznamenala prudký růst cen. Zvolil pro to i formu, kterou má v oblibě sám Vladimir Putin. V „přímých rozhovorech“ s ruskými občany, oblíbené každoroční podívané, často vyslechne stížnost prosté občanky, aby následně pověřil resortního ministra řešením úkolu. Patrušev tak přikázal ministrům, aby situaci s cenami potravin sledovali a přijali veškerá potřebná opatření ke stabilizaci cen.

Nejnověji tak v informačním prostranství probleskla zpráva, že Rusko dohaduje dovozy másla nejen z Turecka či Kazachstánu, kde by to bylo očekávatelné, ale i třeba ze Spojených arabských emirátů. Objemy nejsou nijak gigantické, jde o nižší desítky tun másla na trh, který v minulém roce spotřeboval 450 tisíc tun másla, z nichž asi 25 procent pokrývají dovozy. Daleko více než možnost, že by takové množství změnilo situaci na trhu, tak má jít o demonstraci ochoty pro snížení ceny udělat cokoli.

Pomůže přejmenování na roztíratelný tuk?

Největším problémem, který se ale bude těžko řešit i Dmitriji Patruševovi, je fakt, že rostou všechny komponenty, ze kterých se skládá cena. Rusko nemá v současné době volnou pracovní sílu, rostou ceny surovin. Do toho se přidává i nedostatek strojů, který začíná ruské mlékárenství pociťovat. A aby toho nebylo málo, drahé úvěry se promítají i do cen potravin. Krátkodobě tak Rusko může řešit ceny dovozem, ale tím zase ohrozí vlastní výrobce, kteří prostě nemohou vyrábět v těchto podmínkách. Navíc nejde zdaleka jen o máslo.

Otázkou tak budou možné reakce. Zavedení například cenového stropu může vést k ještě většímu nedostatku másla v obchodech, protože se výrobcům nevyplatí (což se ostatně nevyplatí už nyní) máslo vůbec vyrábět. Rusko tak zatím, podle všeho, přikročilo k „dobrovolné“ dohodě o omezení marže na máslo ve všech fázích jeho cesty ke spotřebiteli.

Ani to ale nemusí znamenat řešení, protože ruští výrobci mohou přistoupit, a téměř jistě to také udělají, k „přejmenování“ másla na „roztíratelný tuk“, aby si zachovali marže. Logicky by mělo nastoupit zvýšení výroby másla, ale to opět naráží na ruskou realitu v podobě vysokých úrokových měr, nedostatku strojů a pracovní síly. A navíc, nejde ani zdaleka jen o máslo, podobný růst zaznamenaly třeba i brambory. Ani státní subvence příliš nemohou pomoct, protože ruský rozpočet není v současné době zrovna v komfortní pozici.

Bude tak zajímavé sledovat, jak se celá situace vyvine. Máslo nejspíš Putinův režim nepotopí, ale může způsobit pokles jeho popularity. A může mít i dopady pro rozložení sil v Kremlu. Mocný Patruševův klan by neúspěchem v této otázce mohl utrpět víc, než by se mohlo na první pohled zdát.