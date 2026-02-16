Digitální doba temna. Kreml vypnul Rusům populární komunikátor i YouTube

Jiří Just
WhatsApp se v Rusku odmlčel, stejně jako videa z YouTube. Kreml zahájil rozsáhlou blokádu populárních platforem. Doplatili na to i propagandisté.

Nůžky digitálního cenzora cvakly a Rusko bylo odříznuto od populárních serverů. Pouze s malou nadsázkou se dá říct, že se Rusko ponořilo do internetového temna. Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor nechal vymazat domény spojené s videoplatformou YouTube, komunikátory Telegram a WhatsApp z ruského systému doménových jmen.

Vše spěje k tomu, že už letos, v roce 2026, nebude v Ruské federaci fungovat žádný server, který nebude součástí bílého seznamu povolených webových stránek.

Sarkis Darbinjan, ruský právník

To znamená, že pokud se ruský uživatel bude chtít podívat na video s kočičkami, Putina zpívajícího Blueberry Hill či komunikovat se svými blízkými, tak se IP adresa jeho zařízení nespojí s doménovým jménem zmíněných serverů. Doslova narazí do virtuální zdi.

