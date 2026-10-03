Německé, belgické, několik pater čínského, brazilské, ale i budvárek s plzničkou. Ruští milovníci pěnivého moku mají v hypermarketu Globus - balancujícím nad převzetím ruským státem - na výběr z nepřeberného množství značek. Ať už domácí provenience či té zahraniční. To se brzy může změnit. A Rusům může zůstat pivo ze spřátelených zemí či lahve s Krušovicemi psané azbukou.
„Když člověk nemá s čím srovnávat české, německé nebo belgické pivo, tak i kdejaké chcánky projdou jako české, německé nebo belgické.“