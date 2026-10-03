Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Je libo budvárek, či plznička? Za české pivo si Rusové připlatí, nebo si koupí čínské

Jiří Just
Doporučujeme
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie6 Premium

Česká piva z dovozu v moskevském Globusu. | foto: Jiří Just

Evropské pivovary s příchodem nového roku přihodí víc peněz do ruského státního rozpočtu. Kreml chce zvednout clo na dovoz piv ze znepřátelených zemí. A tedy i těch, která se vaří v českých zemích. Ceny mají jít nahoru také u tvrdého alkoholu z dovozu.

Německé, belgické, několik pater čínského, brazilské, ale i budvárek s plzničkou. Ruští milovníci pěnivého moku mají v hypermarketu Globus - balancujícím nad převzetím ruským státem - na výběr z nepřeberného množství značek. Ať už domácí provenience či té zahraniční. To se brzy může změnit. A Rusům může zůstat pivo ze spřátelených zemí či lahve s Krušovicemi psané azbukou.

„Když člověk nemá s čím srovnávat české, německé nebo belgické pivo, tak i kdejaké chcánky projdou jako české, německé nebo belgické.“

ruská Strana milovníků piva

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.