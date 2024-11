Kladivo na Rusy. České občanství pro ně má být exkluzivní

Podle Exnera, podporovaného ministrem vnitra Rakušanem, by mohli získávat české občanství jen ti lidé, kteří se vzdají dosavadního občanství státu jiného. Takto by to bylo v pořádku, pokud by to platilo pro všechny. Možnost mít jen jeden pas už v České republice platila. Teď to tak není. Jenže Exnerův návrh je od pohledu diskriminační, protože se má týkat jen držitelů pasu ruského. Připomeňme, že než někdo může požádat o české občanství, a než ho dostane, musí zde roky žít a čekají ho nelehké zkoušky z českého jazyka i našich reálií politických, historických apod.

Zákony musí platit pro všechny stejně. Pokud se udělá zákon upravující nárok na získání občanství jen pro jednu národnost, pro držitele jednoho pasu, je to do nebe volající diskriminace (minimálně na základně státního občanství), popření zásad humanity a právního státu. Exner argumentuje, že to jsou občané státu, který je k České republice v nepřátelství. To už se zase uplatňuje kolektivní vina?

Podle této logiky by českoslovenští emigranti před rokem 1989 nemohli získat občanství v zemích, kam uprchli, neboť byli přece z nepřátelského světa za železnou oponou. A co bratři Mannové? Němci, kteří k nám prchli, neměli snad občanství státu vedeného nacisty? O občanství nežádali, ale kdyby ano, podle logiky Exnera by se svezli s těmi, před kterými prchli.

Opovrženíhodný princip kolektivní viny

Spousta občanů Ruska, kteří u nás žijí, mají stejné právo jako my si o politice nemyslet nic, případně si o ní myslet, co chtějí. Vyznávat a uplatňovat svobodu slova znamená připouštět i názory, které jsou nám třebas i zcela protivné. Stejně tak i my si můžeme snad ještě psát a říkat, co chceme. Pokud by Exner přišel s tímto návrhem týkajícím se jakékoliv jiné národnosti, držitelů jakéhokoliv jiného pasu, ozval bych se stejně, jako se zastávám držitelů pasu ruského. Jde totiž o princip.

Protože kdo přijde na řadu příště? Řekové, Židé, Poláci, lidé nosící brýle? Nebo ti, kteří mají názor, jenž Exnerovi nevoní? Jako když paní Pekarová Adamová vzkázala opozici, ať sedí v rohu a šoupe nohama? Nebo když demonstranti různých sektorů s ekonomickými motivy byli premiérem a spol. označení za slouhy cizích mocností? Je naprosto opovrženíhodné soudit lidi podle jejich původu, vyznání nebo barvy kůže.

V historii najdeme mnoho případů, kdy se přijaly zákony dělající na základě předsudečné nenávisti z jiných lidí osoby druhé kategorie a nikdy to nedopadlo dobře. Na mysli samozřejmě vytanou na první dobrou Norimberské zákony, ale není třeba se uchylovat k nejjednodušším analogiím. Zapomněli jsme snad na apartheid, zákony proti černochům, kolonialismus apod.? A netěžili snad kupříkladu v USA z toho, že dávali občanství vědcům, intelektuálům apod. prchajícím ze svých zemí z politických důvodů? I když pravdou je, proč by vzdělaní a schopní ruští občané sem šli? Vždyť mohou do Německa nebo USA, kde je podle tamních pravidel vítají.

Exnerův návrh se ale netýká těch, kteří by snad chtěli teď prchat. Týká se lidí, kteří mají ruský pas a žijí tady dlouho, tudíž mají právo požádat o české občanství. Často jsou to rodiče, manželé, manželky či děti českých občanů.

Už si Česká republika brousí pera a čte příručky mezinárodního i domácího práva v očekávání případných soudních sporů kvůli diskriminaci? Bude Exner roztrhávat rodiny, protože vyznává opovrženíhodný princip kolektivní viny? Jsme snad my občané České republiky kolektivně vinni třeba za odsunutí sudetských Němců, Gottwaldův režim padesátých let nebo cokoliv jiného, co česká vláda udělá? Když se kandidátka STAN Nerudová smála Filipu Turkovi ve chvíli, kdy mluvil o smrti své maminky, stali jsme se kolektivně vinní asociálním nevkusem všichni, i ti, kterým to bylo lidsky odporné? STAN má velké zkušenosti s pokrytectvím. Ministr Dvořák je velkým bojovníkem proti komunismu, ale jeho kolega ministr Bek s komunistickou minulostí mu evidentně nevadí.

Výhra všech diktátorů světa

Poslaneckou sněmovnou ještě Exnerův návrh neprošel. Pokud projde, každý, kdo se pod něj podepíše, neponese vinu kolektivní, ale naprosto konkrétní a osobní. Dopustí se totiž podpory diskriminace a odporného uplatňování kolektivní viny. A proto ještě jednou: Kdo bude na řadě příště, aby se zákonné normy upravovaly jen pro něj?

Poslanec Exner má plné právo myslet na Ukrajinu a podporovat ji. Otravováním lidí bez viny ale nepomůže ničemu. Protože když se budeme kádrovat mezi sebou a ostrakizovat lidi kvůli původu, barvě kůže, státnímu občanství či vyznání, vyhráli všichni diktátoři světa bez jediného výstřelu. Leda že by to byl výraz hysterie bezmoci, když nic skutečně efektivního v zahraničí Exner udělat nedokáže.

Ve STAN by se měli soustředit na situaci u nás, kde ji ovlivnit účinně mohou. Například má STAN ve správě školství, vědu a výzkum, evropské záležitosti a vnitro, před nímž nespokojení hasiči a policisté aktuálně demonstrovali. Abychom zabránili zbytečným projekcím a vkládání slov do mých úst, opakuji, že bych se zastal jakékoliv skupiny, která by byla diskriminována na základě původu, vyznání, státního občanství nebo barvy kůže. Teď, v minulosti i v budoucnu.