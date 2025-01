Srovnávání cen v Rusku je ošemetné. Jejich přepočítání z rublu na koruny toho moc neřekne

A to hlavně v případě měn, které jsou omezeně směnitelné a do jejich kurzů zasahují státní orgány, jako je tomu v případě ruského rublu. I proto se používají různé přepočty parity kupní síly zahrnující co nejširší oblast spotřebního koše, které ale často narážejí na prostý fakt místních zvyklostí.

Velmi suše, zatímco v Rusku je pohanka div ne nejzákladnější potravinou, v České republice se netěší zrovna velké popularitě. To je jen jeden z příkladů, proč je parita kupní síly odhadovanou veličinou spíše než nějakým exaktním ukazatelem. Dokonce i použití známého Big Mac Indexu je vzhledem k Rusku problematické, protože McDonald’s z Ruska po ruské invazi na Ukrajinu odešel a tato „uniformní komodita“ se tam prostě neprodává.

Čtvrtka másla za 200 a mléko za 59 korun?

Právě kouzlo přepočtu má vliv i na pochopení toho, jak moc je či není v Putinově Rusku levno či draho. Dá se to demonstrovat na cenách některých komodit. Například tolik populární máslo, které se každoročně stává politickým tématem (a Rusko v tom nebylo jinak). Obchod Pjaťoročka (platí za nejlevnější z ruských maloobchodních sítí) nabízí máslo v akci za 240 rublů (180 gramů).

Jedná se přitom o máslo s obsahem 72,5 procenta tuku, tedy méně, než připouští norma u nás. Našemu máslu odpovídající produkt stejné váhy stojí 270 rublů. Pokud tedy přepočteme ceny v rublech na českou „čtvrtku“, dostáváme ceny 340 rublů a 375 rublů. Při použití současného kurzu mezi korunou a rublem (cca 1 ku 4,5) ceny odpovídají 76 u „nemásla“ a 83 Kč u ekvivalentu českého másla.

Cena litru mléka je pak 110 rublů (právě u mléka se v Rusku ukazuje jev zvaný „shrinkflace“, tedy zmenšování objemu při stejné ceně). Opět, mléko má 3,2 % tuku, tedy méně, než činí minimum v ČR (3,5 %). V přepočtu na české koruny podle kurzu se dostáváme na přibližně 24,50 Kč. Opět, cena, která odpovídá plnotučnému mléku v akci v České republice.

Problémem ale je, že ceny zpravidla nevztahujeme k nějaké cizí měně, ale k tomu, co dostáváme. Tady lze uvést dva ukazatele, tedy průměrnou mzdu podle Rosstatu, která činí 84 tisíc rublů, a medián mezd, který podle Sberindexu, sestavovaného ruskou státní bankou Sber, dosahuje 62 tisíc rublů. Pokud tedy budeme přepočítávat podle uvedeného kurzu, jde o 18 700 Kč a 13 800 Kč měsíčně. A pokud by někoho ještě zajímalo, starobní důchod v Rusku podle Rosstatu průměrně dosahuje 23 tisíc rublů (5100 Kč) měsíčně.

Už z toho je poměrně jasné, že ruské ceny u těchto potravin jsou v poměru k mzdám vysoké. Pokud tedy přepočítáme ceny přes medián a průměr v ČR vs. Rusko, dostaneme, kolik by stály potraviny v českých obchodech, pokud bychom zachovali tento poměr. V České republice dosahuje průměrná mzda přibližně 45 tisíc Kč, medián je pak kolem 40 tisíc. U čtvrtky „nemásla“ se dostáváme na 180 korun, u másla pak na 200 Kč, u mléka na 59 Kč, přepočítáno podle průměru. A v případě mediánu jsou pak ceny 220, 242 a 71 korun. Opět, jedná se o ceny v akci.

Pokud vezmeme cenu benzínu, i ta se zdá být z hlediska přepočtu na české ceny výhodná jen na první pohled. Litr benzínu (95) stojí šedesát rublů. Pokud je přepočteme podle kurzu měn, dostáváme vcelku výhodných 13,30 Kč. Jenže přepočet podle průměrné mzdy ukazuje na jinou situaci. Ceny jsou stále o něco výhodnější, když litr stojí 32,14 Kč, podle mediánu už ale jde o 38 Kč, tedy o něco více než průměrných 36 Kč v České republice.

Kilowatthodina od 1,46 po 11,36 rublu

Na druhou stranu, nejsou pochopitelně všechny věci jen dražší, a to ani v přepočtu k cenám. Rusové platí typicky velmi málo za komunální služby včetně plynu, topení a dalších. Cena plynu v Rusku pro domácnosti činí osm rublů za kubický metr, zatímco v případě České republiky jde o 14 Kč. Přepočty pak vycházejí ještě výrazněji – podle kurzu jde o 1,8 Kč, v případě průměru 4,3 a mediánu 5,6 Kč. Tarify mají sice růst v roce 2025 o 11 procent, ale ani tak nedosáhnou českých úrovní.

V případě elektrické energie to už tak jednoduché není. V Moskvě a jejím bezprostředním okolí stojí kilowatthodina osm rublů. Přepočteno kurzem, jde o 1,8 Kč. Při přepočtu přes průměrnou mzdu se jedná o 4,3 Kč, v případě mediánu 5,6 Kč. V porovnání s průměrnými čtyřmi korunami v České republice nejde o nějak skvělou cenu. Na druhou stranu, existují obrovské rozdíly, kdy obyvatelé Ruskem okupovaných ukrajinských území, tzv. „Luhanské národní republiky“, platí 1,46 rublu, zatímco obyvatelé Čukotky 11,36 rublu.

Z předchozích řádek se tak ukazuje, jak ošemetné je srovnání cen v Rusku prostřednictvím prostého převedení ceny z rublu na korunu kurzem. Prakticky nic to neříká o tom, jak moc či málo si mohou Rusové a Češi koupit za svoji mzdu. V Rusku je navíc nutné připočítat i realitu extrémních regionálních odlišností, kdy průměrná mzda v Čečensku je pětinová oproti Čukotce. I proto je rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem v Rusku výraznější, než je tomu v České republice.