Washington, Moskva a Peking provozují velmocenské hry už půlstoletí. Od slavné návštěvy Nixona a Kissingera v Pekingu (1972), kdy se definitivně podařilo odloudit Peking od svazku s Moskvou. Mnozí to považovali za zradu Západu (USA uznaly Peking na úkor Tchaj-wanu). Ale s odstupem deseti dvaceti let bylo zřejmé, že ten krok urychlil konec studené války i pád sovětského komunismu.
Mohlo by se něco podobného opakovat dnes? Občas se o tom mluví. Že by USA mohly pro změnu odloudit Moskvu ze svazku s Pekingem. Někteří si myslí, že Trump se bojí sílící Číny natolik, že by raději uzavřel dohodu s Moskvou. Což by bylo samozřejmě na úkor Ukrajiny a podpory Kyjeva v obraně proti ruské invazi.
Jak ale ukázala návštěva Putina v Číně, takový scénář nemá moc šancí.
Čína má navrch, ale nad všemi
Ne, mezi Čínou a Ruskem nevznikne takové spojenectví, jaké USA stále ještě udržují v rámci Severoatlantické aliance. Ba ani takové, jaké v letech 1955–1990 udržovala Moskva v rámci Varšavské smlouvy (to bylo spíše vazalství než spojenectví).
I poměr mezi dnešním Ruskem a Čínou připomíná spíš ekonomické vazalství než spojenectví ve stylu „všichni za jednoho, jeden za všechny“. Čína má vůči Rusku očividně navrch a navrch má i nad USA (obchodně) či EU (technologicky). Ale hlavně má navrch už tím, že pro stále více lidí na Zemi představuje dost atraktivní „měkkou sílu“. Velmoc, která na rozdíl od Ruska a Spojených států nevede krvavé války. Podle průzkumu časopisu Politico považují Britové, Francouzi i Němci za lepší variantu závislost na Číně než závislost na USA.
|
Si přivítal Putina přehlídkou, mávátky a salvou. Na plynovod ale zatím nekývl
I když Putin mluvil v Pekingu o „bezprecedentní úrovni vztahů“, v praxi to až tak hladké být nemusí a nebude. Což lze doložit třeba faktem, že zatím nebyla dovršena dohoda o plynovodu Síla Sibiře 2 (z Jamalu přes Sibiř a Mongolsko do Číny).
Z toho plyne, že supersvazek napájený měkkou silou i technologiemi Číny a energetickými surovinami Ruska je zatím spíše představou, vizí než skutečností. Ale určitě z toho neplyne, že by to mezi Pekingem a Moskvou nějak zásadněji skřípalo.
Pozor na „zákony džungle“
Jestli se Rusko a Čína v něčem sbližují zřetelně, tak v přístupu ke světu a ke globální politice. Mezi společné dokumenty čínsko-ruského summitu patří deklarace podporující multipolaritu světového řádu. Podle Kremlu v ní stojí i toto: „Globální agenda míru a rozvoje čelí novým rizikům, přičemž hrozí roztříštěnost mezinárodního společenství a návrat k ‚zákonům džungle‘.“
Leckdo si řekne, že je to legrace. Před návratem k „zákonům džungle“ varuje stát, který právě podle „zákonů džungle“ čtyři roky vojensky válcuje Ukrajinu. Který se pro ni ani nepokusil získat mandát OSN, ač sám tvrdí, že ta akce je vlastně obranná.
Ale pozor. Moskva i Peking už dlouho varují, že cestu podle „zákonů džungle“ dláždil Západ. Třeba útoky na Miloševičovo Srbsko (1999), Saddámův Irák (2003) nebo na teokratický Írán (2026). I když s tím nesouhlasíme, je to pohled, který sdílí velká část světa, dokonce možná státy, které zahrnují většinu lidstva.
V této věci Rusko i Čína postupují ke svým cílům. Tedy k tomu, aby mezinárodní pravidla upravily k obrazu svému. Navíc k obrazu, který by odsouhlasila možná většina světa, ať se to nám Zápaďanům líbí, nebo ne.
Rusko a Čína mají na své straně výhodu. Jejich vrcholné politické osobnosti se pohybují na scéně ve stejných funkcích už deset, patnáct, dvacet let a budí dojem kontinuity. Pro ilustraci.
V únoru 2015, rok po ruské anexi Krymu a začátku bojů na Donbasu, hovořil na mnichovské bezpečnostní konferenci šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Na argument o ruské agresivitě na Ukrajině reagoval takto: „Je to obráceně. Nejprve se musí znovu nastolit mezinárodní bezpečnostní řád a až potom může následovat řešení pro Ukrajinu.“
|
Ničemu nevěřit. Trumpova delegace před odletem z Číny vyhodila mobily i odznáčky
Uběhlo jedenáct let a člověk může mít pocit, že ta slova zazněla teď v Pekingu. Že se nic nezměnilo a nemění. Ruským prezidentem byl tehdy i teď Vladimir Putin, čínským Si Ťin-pching, šéfem ruské diplomacie byl tehdy i teď Sergej Lavrov, šéfem čínské diplomacie Wang I.
Chcete solární panely? Tak z Číny
Má Západ šanci té spojené síle Ruska a Číny čelit? To je velká otázka. Uvědomuje si ji, snad už instinktivně, Donald Trump, ale svým egem a sebestředností zbytek Západu od spolupráce odrazuje.
„Zbytek Západu“, především EU, míří spíše za měkkou silou Číny, i když musí vědět, že tato síla dává Rusku zásadní podporu pro válku na Ukrajině. Jenže táž síla Evropě dodává cenově přijatelná elektroauta, solární panely, větrníky, prostě vše, o čem evropští politici kázali, leč nedokázali to dovést do masové a levné výroby. No nekupte to v Číně. I toto patří ke kulise setkání Si Ťin-pching – Putin v Pekingu.