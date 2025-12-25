Děkabristé po dvou stech letech proti carovi i Putinovi: Nechtěli reformovat, ale zničit Rusko

Premium

Fotogalerie 8

Ruský diktátor Vladimir Putin (12. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Jiří Just
Doporučujeme
Rusko si připomíná 200. výročí povstání děkabristů. Putinův režim se k nim staví jako za cara. „Děkabristé významně ovlivnili vznik revolučního hnutí v Rusku. Stali se ideovými předchůdci těch, jejichž teror v určitém okamžiku už nešlo zastavit,“ zaznívá z řečnického pultu do plného sálu. Muž v brýlích posléze dodává, že na přelomu 19. a 20. století došlo v Rusku k více než pěti tisícům politických atentátů a útoků na carské úředníky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Obětí jednoho z nich se stal car Alexandr II. „Před sto lety sovětská vláda udělala z příběhu děkabristů propagandistický mýtus, ale moc dobře to nedopadlo,“ přisadil si současný ruský ministr spravedlnosti Konstantin Čujčenko, který obvinil děkabristy z přípravy půdy pro revoluční násilí, jež se plně projevilo s příchodem bolševiků k moci v roce 1917.

V polovině letošního prosince ruské ministerstvo spravedlnosti uspořádalo konferenci věnovanou 200. výročí od povstání děkabristů. Poučení z minulosti pro přítomnost, hlásal název akce. Bylo zcela jednoznačné a vyplývá z vnímání děkabristů v posledních letech, kdy ruský stát potlačuje jakoukoliv – systémovou i protisystémovou – opozici.

Odpor Putina k revolucím všeho druhu posunul děkabristy mezi buřiče proti ustáleným pořádkům a propaganda začala tvrdit, že jednali ve prospěch západních mocností.

Děkabristé jsou považováni za první ruské revolucionáře, ačkoliv k nim měli hodně daleko. Lépe řečeno, byla to první politická opozice v dějinách Ruska.

Šlo především o důstojníky carské armády a představitele aristokracie, kteří vytvořili protirežimní hnutí, jehož cílem bylo svržení samoděržaví a zrušení nevolnictví. Nešlo však o homogenní hnutí, bylo roztříštěno do několika tajných organizací, jež působily nejen v carské metropoli Petrohradu, ale třeba i na území dnešní Ukrajiny.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Doporučujeme

Děkabristé po dvou stech letech proti carovi i Putinovi: Nechtěli reformovat, ale zničit Rusko

Premium
Ruský diktátor Vladimir Putin (12. prosince 2025)

Skupina 14 zemí odsuzuje Izrael kvůli dalším osadám na palestinském území

ilustrační snímek

Poslední slovo

Tichý a klidný čas vánoční a povánoční… Opravdu?

Jaroslav Veis

Doporučujeme

Tichá noc v moderním kostele. Nové stavby mají společného nejen svatého, ale i moderního ducha

Barrandovský kostel Krista Spasitele.

Bakkena našli s nasazenou tréninkovou maskou. Příčina úmrtí stále není jasná

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken během stíhacího závodu ve švédském...

EU bude bránit svobodu projevu, řekla von der Leyenová. Reagovala na sankce USA

Ursula von der Leyenová (24. června 2025)

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Úhel pohledu

Vánoce ve stínu válek a konfliktů. Vánoční přání pokoje lidem dobré vůle se letos opět nenaplní

Vojenský nákladní vůz převáží tank po silnici uprostřed smrtících střetů mezi...

Show, karaoke a druhý den trénink. Dvacítku znovu čekají netradiční Vánoce

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Šťastné a veselé 1945. První poválečné svátky: jak moc se proměnily od krušných časů protektorátu?

Ilustrační snímek.

Čekstajl

Béžový a neprofesionální. Pánové, nebuďte jako Filip Turek

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Fotbalové přestupy ONLINE: Hlavatý se vrátil do Pardubic, Plzeň získala Krčíka

Liberecký záložník Michal Hlavatý hledá se chystá na rozehrávku.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.