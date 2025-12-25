Děkabristé po dvou stech letech proti carovi i Putinovi: Nechtěli reformovat, ale zničit Rusko

Obětí jednoho z nich se stal car Alexandr II. „Před sto lety sovětská vláda udělala z příběhu děkabristů propagandistický mýtus, ale moc dobře to nedopadlo,“ přisadil si současný ruský ministr spravedlnosti Konstantin Čujčenko, který obvinil děkabristy z přípravy půdy pro revoluční násilí, jež se plně projevilo s příchodem bolševiků k moci v roce 1917.
V polovině letošního prosince ruské ministerstvo spravedlnosti uspořádalo konferenci věnovanou 200. výročí od povstání děkabristů. Poučení z minulosti pro přítomnost, hlásal název akce. Bylo zcela jednoznačné a vyplývá z vnímání děkabristů v posledních letech, kdy ruský stát potlačuje jakoukoliv – systémovou i protisystémovou – opozici.
Odpor Putina k revolucím všeho druhu posunul děkabristy mezi buřiče proti ustáleným pořádkům a propaganda začala tvrdit, že jednali ve prospěch západních mocností.
Děkabristé jsou považováni za první ruské revolucionáře, ačkoliv k nim měli hodně daleko. Lépe řečeno, byla to první politická opozice v dějinách Ruska.
Šlo především o důstojníky carské armády a představitele aristokracie, kteří vytvořili protirežimní hnutí, jehož cílem bylo svržení samoděržaví a zrušení nevolnictví. Nešlo však o homogenní hnutí, bylo roztříštěno do několika tajných organizací, jež působily nejen v carské metropoli Petrohradu, ale třeba i na území dnešní Ukrajiny.