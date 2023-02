Šlo by tohle třeba ve Švýcarsku? Ruští podnikatelé si u nás dál stavějí, co a kde je jim libo

Teď sice oběhla zpráva, že český stát konečně hodlá Rusku zrušit užívání pozemků a nemovitostí v Praze 6, kde se kolem ruské ambasády rozprostřela neproniknutelná enkláva.

To je ale vršek ledovce, někteří u nás podnikající Rusové mají metody, za které se by se nemusela stydět Cosa nostra s Al Caponem dohromady. A co je ještě strašnější, stát na to bezmocně hledí, lokální samospráva má strach a občan, který se stane obětí, se musí postarat sám o sebe.

Příkladů, jak ruští podnikatelé zkusili, zda jim vyděračské, nezákonné a drzé moresy u nás projdou, není málo. Bohužel máme pořád dost komunálních politiků a jiných pomocníků, kteří jsou ochotní ke spolupráci.