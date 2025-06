Zrušit v Rusku důchody? Už dnes nejsou zdrojem obživy, spíše příspěvkem k jinému výdělku

V roce 2005 a 2018 to byly právě důchody, které přivedly lidi do ulic. V prvním případě šlo o přesunutí stávajícího systému výhod do peněžních plateb (monetizace), v druhém případě pak o zvýšení věku odchodu do důchodu. Oba případy stály Vladimira Putina velký díl popularity.

O to víc pak překvapila vyjádření některých představitelů ruských elit o tom, že by se měly důchody v Rusku zrušit. Výrok v rámci diskusního pořadu Vladimira Solovjova, kde vcelku pravidelně zaznívají výzvy k bombardování evropských měst a podobné obskurnosti, by ještě nepřekvapil. Ale vyjádření majitele televize Cargrad a „pravoslavného oligarchy“ Konstantina Malofejeva o tom, že by se důchody pro lidi, kteří se narodili po roce 1995, měly úplně zrušit, už zaujaly.

Podle něj by se o takové lidi měly starat jejich děti, nikoli stát. I když Malofejev není úplně z nejužšího kruhu Kremlu, představuje bezpochyby vlivnou osobu ruské politiky. Byl to on, kdo, kromě jiného, financoval „spontánní separatisty“ na Donbasu v čele s Igorem Girkinem.

Třicátníci bez šance na penzi

Ačkoli zní idea pravoslavného oligarchy obskurně, není prakticky žádnou výraznou novinkou. V podstatě Malofejev říká jen to, že by se lidé ve věku třiceti let měli už starat sami o sebe a nespoléhat na stát. Podobné úvahy jsou přitom přítomné i v jiných zemích.

Úvaha je prostá. S poklesem porodnosti bude méně lidí pracovat na jednoho důchodce. Pokud nechceme svěřit důchodový systém víře v technický pokrok, pak je nutné buď do něj přivést více peněz, nebo osekat výdaje. Nicméně stejně jako kdekoli jinde budí podobné úvahy odpor politiků. V ruské Státní dumě tak Malofejevovu úvahu nazvali „šílenou“ a prakticky nebylo možné zaslechnout nějaký souhlasný ohlas.

Současná situace ruských důchodců se od Malofejevova návrhu až zase tolik neliší. Průměrný starobní důchod se pohybuje na úrovni 23 tisíc rublů. Když si vezmeme, že průměrná mzda v ruské ekonomice dosahuje nějakých 89 tisíc rublů, dostáváme náhradový poměr někde kolem 27 procent, čímž se Rusko ocitá vedle zemí, jako je Uzbekistán či Moldavsko. Argumentovat nelze ani zeměmi jako USA či Austrálie, kde je sice náhradový poměr podobný, ale zároveň se jedná o státy s rozvinutým systémem soukromého spoření.

Výše ruského důchodu reálně nestačí na nic jiného než na pouhé přežití, pokud vůbec. Situace se přitom nezlepšuje, a dokud bude trvat válka proti Ukrajině, ani nezlepší. Důchody se zvyšují jen o úroveň oficiální inflace, zatímco růst mezd nereflektují vůbec. Neberou ani v potaz specifické potřeby důchodců a vyšší podíl léků a potravin v jejich spotřebním koši. Životní úroveň ruských důchodců tak klesá nejen ve srovnání se zaměstnanci, ale i sama o sobě, právě z důvodu vyššího podílu potravin a léků, jejichž ceny rostly rychleji než ceny nepotravinového zboží.

Jak dostat důchodce do práce

Ruské důchody nemohou sloužit jako zdroj obživy, ale spíše jako příspěvek k práci. Ostatně, snaha dostat důchodce do práce je i jedním z cílů státní politiky. I proto se v minulém roce valorizovala penze důchodců, kteří pracují. Cílem tak je přinutit důchodce, aby z práce neodcházeli, a i po uplynutí věku odchodu do důchodu v práci zůstávali.

Mají tak na výběr, kdy jednou variantou je odejít a zůstat závislí na podpoře ze strany rodiny, druhou variantou je pracovat dále. Věk odchodu do důchodu se tak prodlužuje nikoli formálně (v současné době je 60 let pro ženy a 65 pro muže), ale právě tím, že mají zůstávat déle v práci. Reálně ale taková opatření nemají příliš velký efekt, protože jen malé části populace dovoluje jejich zdravotní stav po šedesáti dále pracovat.

Porodnost, zvláště v etnicky ruských oblastech, vytrvale klesá a už se dostala pod úroveň devadesátých let. Celkový poměr 1,43 dítěte na jednu ženu, který je lehce nad evropským průměrem, tak neříká mnoho. Nejvyšší koeficienty v tomto směru vykazují republiky severního Kavkazu. Rekordmanem je v tomto ukazateli Čečensko, které vykazuje koeficient 2,66 dítěte na jednu ženu. I proto se v současné době rozjela kampaň za zvýšení porodnosti. Jak už je v Rusku tradiční, jedná se o iniciativy jednotlivých regionů, které přicházejí s vlastními nápady. Příspěvky na dítě se tak zvýší u studentek a dalších „žádoucích“ skupin.

Důchody tak nejsou výbušným tématem jen u nás, ale i v Rusku. Na jedné straně přitom stojí demografie, která je neúnosná a tlačí na penzijní systém. Na druhou stranu ale působí to, že úroveň ruských důchodů je hluboko pod evropskými standardy a jejich snižování by logicky hrozilo dalšími sociálními otřesy.