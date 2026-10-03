Kdo by o tom snad pochyboval, jasno mu udělal v září premiér Babiš. On sám řekl pro server TN.cz, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. A říká-li to muž s cejchem pochopení pro Rusko, tak na tom něco bude, ne?
Jiným slovy. Říká-li Babiš, že Česko čelí ruské hybridní válce, nelze potom jen tak tvrdit, že je to názor „chciválků“. Je to vážná výstraha. Ale teď ta věc začíná dostávat širší rozměr – evropský, přesněji unijní.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová referovala o nouzovém bezpečnostním mechanismu, o kterém v tomto týdnu jednali ministři zahraničí členských států. Jde prý o to, jak rychleji a koordinovaněji reagovat na ruské hybridní útoky (myšleno hlavně útoky na infrastrukturu).
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Jenže Kallasová nezmínila jeden háček. EU zahrnuje 27 zemí. A důležité otázky zní. Shodnou se všechny z nich na tom, jak přesně definovat hybridní útok? Jak jednoznačně prokázat jeho původce, nota bene stát? Jak vůči tomu státu reagovat?
Obstály by tyhle důkazy u soudu?
Bývá to často zapeklité. Tedy pokud se na věc nedíváte jen fanouškovsky, s přesvědčením, že jde o boj Dobra proti Zlu, které musí dostat za vyučenou, ať máme jasné důkazy, nebo ne. Háček je v tom, že Dobro se v tomto boji opírá o tolik skloňované evropské hodnoty. A k nim patří též presumpce neviny i právní stát. Přitom hybridní útoky se z pravidel právního státu často vymykají.
Pak se rýsuje dilema. Máme obětovat spíše právní stát? Máme na hybridní útoky, i když jejich původci nejsou prokázáni, reagovat tvrdě? Či máme obětovat bezpečnost? Držet se právního státu zuby nehty a reagovat jen na plně dokázané akce? Někdo si možná vzpomene na hlášku z USA po 11. září 2001: „Kufříkovou jadernou bombu, nalezenou bez povolení k prohlídce, by soud nepřipustil jako důkaz.“
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To je pro leckoho problém. Kallasová označuje za hybridní útok takový, který „sice nemá úroveň útoku ozbrojeného, ale vyžaduje společnou evropskou reakci“. Dejme tomu. Dejme tomu, že do této kategorie patří naše Vrbětice z podzimu 2014 nebo podezřelé drony u letiště v Lipsku teď v srpnu.
Ale souhlasí všech 27 států EU s tím, že silné přesvědčení stačí na unijní reakci? Německo nabídlo veřejně jen nepřímé důkazy o ruské stopě za drony v Lipsku. A přece pak obvinilo ruské tajné služby z „nebezpečné eskalace“. U nás se na ruskou stopu ve Vrběticích přišlo až s odstupem let (díky informacím z Británie o útoku na agenta Skripala). A protože Rusko při vyšetřování nespolupracovalo, nikdo nebyl obviněn a Policie ČR dala celou věc k ledu.
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Může to být zajímavá výzkumná sonda
Bývá těžké najít společné postupy, společně uznávané důkazy, ba i společně platný zájem při vyšetřování hybridních útoků. Ostatně i jejich cíle jsou podle Kallasové různé: oslabovat evropskou demokracii, rozkládat společnost či zastrašovat země podporující Ukrajinu.
Na tom všem dost je. Ale zároveň známe protiargumenty. Co oslabuje demokracii v Evropě víc? Ruské hybridní útoky, nebo to, čemu by Američané řekli „evropský hluboký stát“? Třeba situace, kdy výsledky voleb jsou více určeny rozhodnutím soudu než hlasy voličů.
Loni na bezpečnostní konferenci v Mnichově o tom mluvil americký viceprezident Vance: „Může se vám nelíbit, kupuje-li Rusko reklamu na vašich sociálních sítích, aby ovlivnilo vaše volby. Nám by se to určitě nelíbilo. Ale může-li vaši demokracii zničit digitální reklama za stovky tisíc dolarů, tak nebyla moc silná.“
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J. D. Vance sklidil bouři nevole. Ale výsledky voleb v Evropě posilují dojem, že měl pravdu. Že progresivistický hlavní proud v EU, který bojuje o své přežití na domácí půdě, se až příliš vymlouvá na vnější hrozby.
Úhrnem. Myšlenka společných reakcí EU na ruské hybridní hrozby je dobrá. Ale představa, že se na praktickém provedení shodne všech 27 členských zemí EU, nepůsobí reálně. Berme to zatím jako jistou sociologickou sondu do fungování společností v Evropě.