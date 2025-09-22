Místo Big Macu Big Chit. Rusům chutná náhrada za západní fast foody, tržby rostou

Na obrazovce nad výdejním pultem se objeví číslo 131. Má objednávka je hotová. Během nákupu v obchoďáku na okraji Moskvy jsem si zašel na gáblík. Hranolky, burger, cola. A pro syna veselý oběd s překvapením. Na tácu mi leží něco, co vypadá jako parodie na pochutiny zlatého emka.
Černý nápoj v kelímku není Coca-Cola, ale místní Dobryj Kola. Big Chit v papírové krabičce by chtěl být Big Mac. A v červeném domečku můj malý nenajde figurku z Minecraftu, ale přívěsek z francouzsko-korejsko-japonsko-italsko-brazilského animáku Kouzelná Beruška a Černý kocour.
Jen ty hranolky jsou mcdonaldsovsky stejně dobré.