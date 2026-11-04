Leckdo, zvláště pamětník hokejového šampionátu v roce 1969, si přitom řekne. Nemělo to být jinak? Nemělo to být Česko, a nikoliv Finsko, kdo shání koalici ochotných k bojkotu ruského týmu? Nebylo by lepší, kdyby se třeba z Německa ozvalo: „Jsme plně zajedno s českým svazem“?
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Nic proti Finsku, naopak. Má s Moskvou své neblahé zkušenosti, bylo jí vojensky napadeno v roce 1939, prohrálo, ztratilo 12 procent území a pak podléhalo „finlandizaci“. Ale podobné zkušenosti máme i my. Půl roku po srpnové invazi v roce 1968 se měl konat světový šampionát v hokeji v Praze. Praha odřekla a nabídl se Stockholm. Byl to slavný turnaj. Hlavně proto, že Československo dvakrát porazilo Sovětský svaz (2:0 a 4:3). Ale o bojkotu sovětského hokeje se tehdy neuvažovalo.
Neměli bychom právě proto letos patřit k lídrům takových úvah?
Jasno mají bohatí sponzoři
Zatím se spíš šíří dojem, že Česko reaguje na ostatní. Někdo by řekl, že se chová jako premiér Babiš v unijní či mezinárodní politice. Ale napsat to takhle přímo není úplně fér.
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Za prvé. Andreji Babišovi je třeba připsat k dobru jednu věc. Ačkoliv si opakovaně a nahlas stěžuje, že při jednáních o konci války na Ukrajině schází slovo mír, tedy že podle něj se až příliš mluví o válce na úkor míru, k bojkotu ruských hokejových týmů se postavil až jestřábím způsobem.
„Pokud jednou bylo rozhodnuto, že tam ruští hokejisté nepatří, tak tam nepatří, takže se to nemá měnit až do konce války,“ řekl premiér. „Myslím, že na to máme všichni ve vládě stejný názor.“ Tady si trochu fandil či možná zapomněl Okamurova slova, že sportovci by neměli být trestáni za činy své vlády. Ale k jádru věci mluvil překvapivě tvrdě. Řekněte sami, kdy jste od něj taková slova slyšeli?
Za druhé. I ten, kdo si myslí, že čeští hokejoví bafuňáři našlapují příliš bázlivě, musí uznat, že je suplovaly soukromé firmy sponzorů hokejového šampionátu. Dříve než hokejový svaz se pro bojkot vyslovily sázková skupina Tipsport, Škoda Auto (hlavní sponzor šampionátu už od roku 1993) či Prazdroj. Samé těžké váhy. Nepoužily slovo bojkot, ale sdělily to jasně ve stylu: „Pokud se šampionátu zúčastní ruská reprezentace, přehodnotíme své zapojení do mistrovství světa v hokeji.“
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I díky sponzorským firmám nelze paušálně říci, že český stát, česká společnost či český sport našlapují až příliš opatrně a nechávají si otevřená zadní vrátka.
Nejde o bezpečnost, ale o trest
Jako další plus lze vnímat i to, že se u nás nestraší bezpečností. Tedy ne že by účast ruských týmů rizika nepřinášela, třeba bitky fanoušků. Ale ten argument může být dost gumový. Když po ruské invazi na Ukrajinu Mezinárodní hokejová federace IIHF ruské týmy ze šampionátů vyštípala, zdůvodnila to právě bezpečností.
To může připomenout časy, kdy akademické půdě v USA vládli radikálně levicoví wokové. Když chtěli zrušit přednášku někoho, kdo se třeba zastával Izraele, hodili to na bezpečnostní důvody. Na to, že vystoupení dotyčného lektora vyvolá spory a násilí, tudíž je lepší přednášku nekonat. Jako by bezpečnost neměla v péči sama univerzita nebo policie.
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Proto je v případě hokejového šampionátu a bojkotu Rusů lepší se nevymlouvat na bezpečnost a rovnou říci, že je to bojkot za trest. Ale pozor.
Co znamená „až do konce války“
Když už se u nás hlas pro bojkot ruského hokeje prosazuje, když ho podle anket sdílí většina společnosti, je třeba dodat ještě jednu věc. Kdykoliv padají silná slova o jednotných postojích, často se zapomíná na exit strategy. Na to, že když se uvalují přísná opatření, je třeba uvažovat i o tom, za jakých podmínek se uvolní, ba skončí.
Tady mohou slova „až do konce války“, slova, která použil Babiš či kanadská vláda, působit trochu matoucím dojmem. Co je v praxi „do konce války“? Do podpisu mírové smlouvy? Do příměří? Do klidu zbraní? To vůbec nejsou triviální otázky.
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Německo a Japonsko podepsaly v roce 1945 bezpodmínečnou kapitulaci, ale do světového sportu se směly vrátit až v roce 1952. Jižní a Severní Korea se účastní sportovních soutěží, i když formálně jsou spolu pořád ve válce (v červenci 1953 podepsaly jen příměří, které trvá dodnes). Jižní Afrika se vrátila do světového sportu hned poté, co demontovala systém apartheidu (formálně to bylo snadné, stačilo zrušit pár zákonů).
Dnes, kdy na Ukrajině pokračuje krveprolití, to působí jako předčasná otázka. Ale v principu skutečně platí, že kdykoliv se vyhlašuje bojkot, sankce či podobný krok, je dobré sdělit, za jakých podmínek skončí. Prostě aby bylo jasno pro hokejisty i jejich fanoušky.