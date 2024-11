Rusku se nedaří zastavit neustále rostoucí inflaci a zdražování potravin. Zmrazí vklady?

Prakticky jediné, na čem se oba tábory mohou poměrně dobře shodnout, je rostoucí inflace, kterou se navíc nedaří ani za cenu vysokých úrokových měr zastavit. Dokonce ani to, že mzdy rostou rychleji než inflace, o čemž s oblibou mluví ruský prezident, pak nemusí znamenat až takové štěstí, jak se tvrdí.

Jedním z faktorů, které k růstu inflace přispívají, je růst mezd v ruské ekonomice. Lidé mají více peněz, ale není moc za co je utrácet. Není zase až tak těžké domyslet, že když je zboží přinejlepším stejně a zároveň roste množství peněz v ekonomice, projevuje se to růstem cen. Centrální banka se tomu snaží bránit tím, že nasadila základní úrokovou míru vysoko nad úroveň oficiální inflace. Rusy to vedlo k tomu, že začali daleko více spořit.

To je sice pozitivní, ale ani to není zcela bez rizika. Důvodem je totiž to, že ekonomika nemůže dlouho úrokové míry 21 procent (a ještě se mluví o možném zvýšení) vydržet. A v momentě, kdy půjdou úrokové míry dolů a přibližovat se inflaci, může dojít k tomu, že si lidé začnou svoje úspory vybírat a snažit se je utratit. A výsledkem nemůže být nic jiného než vzestup inflace. Prozatím se tak úrokové sazby drží vysoko a minimálně ještě nějakou dobu budou.

Jako v pozdním Sovětském svazu

Otázkou pochopitelně je, co s tím. Nejde přitom o nějaké jednoduché řešení. Rusko sice zvládá zásobovat domácí trh prostřednictvím dovozů ze spřátelených zemí, ať už třeba čínských aut nebo západního zboží prostřednictvím paralelního importu skrze třetí země.

Jenže neustálé problémy s platbami tento dovoz prodražují a komplikují. Záchranou není ani domácí průmyslová produkce, která podle analytického centra CMKAP, založeného současným ministrem obrany Andrejem Belousovem a v současnosti vedeného jeho bratrem, přinejlepším stagnuje. Přirozené řešení v podobě skokového navýšení nabídky spotřebního zboží a spotřeby obyvatelstva není pravděpodobné.

Pokud okamžitě neskončí válka a sankce, Rusko nemá jak zboží dovézt. I proto si Vladimir Putin klade zrušení sankcí jako jednu ze základních podmínek pro zahájení jednání. Spotřební zboží potřebuje a získat je odjinud než ze zemí „kolektivního Západu“ jde jen v omezeném množství a často v omezené kvalitě. Zjednodušeně řečeno, íránské televize a auta nejspíš Sony, Mercedesům či BMW konkurovat nezvládnou.

Obrovská míra vynucených úspor

Současné Rusko tak může připomínat pozdní Sovětský svaz, kde mzdy rostly vysokým tempem, zatímco se Gorbačov bál protestů proti případnému zvýšení cen. Lidem tak zůstávaly peníze na účtech, aniž by si za ně mohli cokoli koupit. Výsledkem byla obrovská míra takzvaných vynucených úspor, kterou pak musel řešit svými reformami Jegor Gajdar. Jeho řešením bylo uvolnění cen s rychlým skokem inflace, který se měl následně uklidnit a ceny stabilizovat. Jenže namísto toho centrální banka začala vydávat úvěry, což jen podněcovalo další a další inflaci.

Paralela, pochopitelně, jako vždy kulhá. Současné Rusko ceny administrativně neomezuje, pokud nepočítáme tarify státních monopolů. A i ty porostou o deset procent. Nicméně pokud by byla Elvira Nabiullinová nahrazena v čele ruské centrální banky někým „povolnějším“, může k podobné situaci dojít. Hlavním dilematem stabilizace touto formou je ale prostě to, že ani náhodou nepůjde o populární řešení. Inflace, která „sežere“ lidem úspory, není populární nikde, což je vidět u nás i třeba ve Spojených státech.

Nepopulární měnová reforma

Ještě jednou možností je měnová reforma. To je snad nejméně populární opatření, ke kterému se sahá zpravidla po válce. Mechanismus vypadá tak, že bankovky a vklady se mění do určité hodnoty v poměru 1:1, v dalším pásmu 1:10 a v dalším třeba 1:1000. Výsledkem je zchudnutí populace, ale peníze se dostanou ven z ekonomiky. Příliš popularity to ale nezíská.

Ostatně, i Československo mělo s měnovou reformou svoji zkušenost. Tehdejší prezident Antonín Zápotocký se ještě vpředvečer jejího spuštění dušoval, že se nic takového nestane. Odměnou pak byly protesty v Plzni, kterých se zúčastnilo až 20 tisíc lidí. I když byly rychle potlačeny, jen ukázaly na to, jak moc nepopulární takové opatření je.

V současné době se tak vedou debaty i o jiných opatřeních, která by mohla daný problém omezit. Vladimir Milov mluvil o zmrazení vkladů, což by svojí popularitou mohlo být zhruba podobně populární jako měnová reforma. Dmitrij Peskov, mluvčí Vladimira Putina, se už nechal slyšet, že nic takového neplánují.

Ale jeho slova mohou mít stejnou váhu, jako měla ujištění ruských představitelů, že nezačnou žádnou válku, či jako ujištění již zmíněného Antonína Zápotockého. Navíc, stále je možné sáhnout k omezenému přístupu ke vkladům, které technicky nebude znamenat zmrazení.

Ať tak či onak, ekonomický blok současného Ruska řídí velmi inteligentní lidé, kteří s nějakým opatřením přijdou. Nicméně zásadním problémem každého zásahu proti inflačním trendům je prostý fakt, že jsou důsledkem války proti Ukrajině. Dokud ta neskončí, problémy budou vznikat i nadále.