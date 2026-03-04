Rakety a ropa. Moskva o vliv v Íránu nepřichází, ale závidí

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Jiří Just
Trnou v Kremlu hrůzou, nebo si mnou ruce? Americko-izraelské bombardování Íránu, které uvrhlo do nestability Perský záliv, v Moskvě vnímají nejednoznačně.

„Proč ani jedna americká loď není potopena? Copak nemají normální rakety? Mají všechno. Bojí se eskalace? Tak za nimi přijdou a všechny je zabijou… Hodnotím perspektivu, která přijde. Dobře vím, jaký bude následující problém. Především pro nás. Trápí mě jedna otázka: kdy budeme na řadě my? Nebo už jsme?“ pateticky si zoufal v přímém vysílání kanálu Solovjov Live ruský propagandista Sergej Karnauchov.

I na počátku pátého roku války panuje mezi ruskými radikály dojem, že Rusko jakoby vede válku gentlemansky a příliš dbá na Ukrajince. Přáli by si válku totální. A proto závidí Íránu, který odpaluje rakety a drony na (nejen) americké cíle po celém Perském zálivu i na Izrael.

Není to neobvyklý pohled. Rusko se kvůli válce na Ukrajině nemůže a nechce aktivněji zapojit do konfliktu v Perském zálivu. O to víc ho vztahuje na sebe a na vlastní situaci na ukrajinské frontě.

Moskva vysílá silné signály.

