Rakety a ropa. Moskva o vliv v Íránu nepřichází, ale závidí

„Proč ani jedna americká loď není potopena? Copak nemají normální rakety? Mají všechno. Bojí se eskalace? Tak za nimi přijdou a všechny je zabijou… Hodnotím perspektivu, která přijde. Dobře vím, jaký bude následující problém. Především pro nás. Trápí mě jedna otázka: kdy budeme na řadě my? Nebo už jsme?“ pateticky si zoufal v přímém vysílání kanálu Solovjov Live ruský propagandista Sergej Karnauchov.
I na počátku pátého roku války panuje mezi ruskými radikály dojem, že Rusko jakoby vede válku gentlemansky a příliš dbá na Ukrajince. Přáli by si válku totální. A proto závidí Íránu, který odpaluje rakety a drony na (nejen) americké cíle po celém Perském zálivu i na Izrael.
Není to neobvyklý pohled. Rusko se kvůli válce na Ukrajině nemůže a nechce aktivněji zapojit do konfliktu v Perském zálivu. O to víc ho vztahuje na sebe a na vlastní situaci na ukrajinské frontě.
Moskva vysílá silné signály.