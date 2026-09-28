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Jaderná mocnost se nedráždí. Opravdu evropští lídři věří, že Rusko nezareaguje?

Úhel pohledu   16:30
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Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Kyjevě (13. září 2026)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Kyjevě (13. září 2026) | foto: Profimedia.cz

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Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorski se v nedávné době ostře vymezil proti Rusku. Není to však kontraproduktivní? Opravdu se nemůže stát, že by sáhlo po jaderných zbraních, když ho zatlačíme do kouta?

V roce 1962 vyšla ve Spojených státech kniha amerického bezpečnostního analytika Hermana Kahna „Přemýšlení o nemyslitelném“ (Thinking about the Unthinkable) s pozoruhodnou předmluvou Raymonda Arona.

Stala se – ve stínu nadcházející kubánské krize a vrcholící studené války – téměř okamžitě bestsellerem, neboť jejím obsahem bylo autorovo přemýšlení o do té doby nemyslitelném i morálně nepřijatelném tématu: za jakých okolností a za jakých podmínek mohou být jaderné velmoci vtaženy do nukleárního konfliktu. A jaké politické a strategické chyby velmocenských politik mohou vyústit ve válku s katastrofálními důsledky. Kniha byla okamžitě přeložena do řady světových jazyků, v Československu vyšla brzy, již v roce 1966.

Evropská veřejnost tuší, že by to byla ona, kdo by válečné útrapy odnesl. A své obavy dává najevo.

Od vydání knihy uplynulo více než šedesát let, leccos se v politickém a strategickém myšlení proměnilo, nicméně jedna Kahnova úvaha (detailně popsaná jako rozhodující fáze „eskalačního žebříku“) je stále platná: jak by asi reagovala jaderná velmoc, kdyby byla svým jaderným protivníkem zatlačena do situace, ve které se bude cítit výrazně omezena v rozhodování o své budoucnosti? Do takové pozice, ve které bude cítit, že její existence je vážně ohrožena? Nesáhne v takovém případě k použití jaderných zbraní?

Nebezpečné chvástání

Září 2026. V Kyjevě se konala bezpečnostní konference s názvem Yalta European Strategy, pořádaná ukrajinským miliardářem Viktorem Pinčukem. Hlavním řečníkem byl polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski. Ten, podobně jako v minulosti, vystoupil s nepochopitelně bojovným a útočným projevem.

Mimo jiné prohlásil, že „kdyby se Rusko rozhodlo na nás zaútočit, porazili bychom ho velmi rychle“, chvástal se, že „v letectvu máme (nad Ruskem) obrovskou převahu, a to i bez započítání amerických sil“, vyhrožoval, že „pokud Ukrajina vyřadila polovinu ruských rafinerií za šest měsíců, my bychom vyřadili druhou polovinu za šest týdnů“, a vybízel k akci, ve které „je třeba bombardovat ruské zdroje, válka pak sama vyhasne“.

Sikorski si neodpustil ani výsměšnou úvahu, když řekl, že „původní ambice Putina zvrátit důsledky rozpadu Sovětského svazu a… vytvořit jakousi Jaltu číslo dvě… se ukazují být nedosažitelné“.

NATO by Rusy rychle porazilo, řekl Sikorski. Moskva reagovala

Radosław Sikorski není soukromou osobou. Není řečníkem živícím se objížděním dobře honorovaných konferencí, na kterých by byl tím lépe placen, čím skandálnější názory by prezentoval. Sikorski je polským ministrem zahraničních věcí, země, která si buduje pozici evropské velmoci a je významným evropským členem NATO. Opakovaná prohlášení, kterými by už už chtěl hnát Severoatlantickou alianci na Rusko, jsou proto od člověka, jehož úkolem i zadáním by mělo být hledání diplomatických a smírných řešení, nepochopitelná a nezodpovědná.

A zde jsem zpět na začátku svého dnešního textu a úvah Hermana Kahna. Opravdu si Sikorski myslí, že vyhrožování Rusku válkou a zatlačování této země „do kouta“ by nemohlo vyústit v osudovou eskalaci? Neobáváme se, že by se jaderná velmoc ponižovaná stupňovanými „nápady“ i výhrůžkami Sikorských, Merzů a Starmerů (a že jich na Západě přibývá, až se tají dech) vzdala použití zbraní tak zničujících? Kahn na to odpovídá jednoznačně: použila by je.

Ani vytvoření Jalty číslo dvě dnes možné není. Už proto, že velmoci, které se na konferenci na konci druhé světové války v Jaltě sešly, buď neexistují (Sovětský svaz), významně ztratily na mezinárodním významu (Británie), či se obtížně vyrovnávají s vlastním oslabováním v kontextu růstu významu jiných velmocí (USA). Ale zejména proto, že geopolitická dynamika dneška se přesouvá do jiných částí planety. Sikorského vytváření hrůzy z návratu k Jaltě je tedy mimo realitu.

Zmlácený ruský opilec. Jak může začít konflikt mezi Ruskem a NATO a bude skutečně konfliktem?

Silácké výroky polského ministra zahraničních věcí a vyhrožování válkou, která zničí Rusko, snad může uspokojit současné politické vedení Ukrajiny (ale už ne běžné Ukrajince, kteří podobné stupňování napětí odskáčou jako první), může vyjít vstříc některým politikům v Pobaltí, snad i vyhovuje německému kancléři Friedrichu Merzovi, pro kterého je politika vytváření vnějšího nepřítele poslední možností, jak zakrýt zoufalou situaci v zemi, které vládne, a Sikorského volání po válce není nijak proti mysli ani šéfce Komise Ursule von der Leyenové, pokud můžeme soudit z jejích neuvěřitelných slov v projevu o stavu Unie před pár dny.

Komu se ale do války nechce, pochopitelně, je veřejnost v evropských zemích. Správně tuší, že by to byla ona, kdo by válečné útrapy odnesl nejhůř. A lidé své obavy dávají najevo. Nejnovější výsledky voleb ve třech německých spolkových zemích jsou průběžnou zprávou nejen o tom, jak to dopadá, když zemi vládnou šílení Zelení společně s progresivisty a multikulturalisty, ale i o strachu a obavách běžných lidí z válečné eskalace, která se může snadno vymknout z rukou a skončit katastrofou.

Dnešní evropská politická elita, mezi kterou Sikorski patří, zdá se, nebere obavy svých občanů příliš vážně. Neschopnost politiků chápat realitu až příliš připomíná tragickou historii, kterou si Evropa ve 20. století prošla, a opět to vypadá, že se z ní nepoučila. Proto by tu měla být pro všechny ty, kteří o osudech svých národů dnes rozhodují, povinná četba – Stefan Zweig: Svět včerejška.

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