Sovětský příspěvek k porážce Japonska

Rusko Ivana IV. Hrozného (vládl od 1533, resp. s titulem cara od 1547, do 1584) se o proniknutí do Asie v té době snažilo také, ovšem – vzhledem ke své poloze – po souši: ukrajinský kozácký ataman Jermak v Ivanových službách překročil r. 1581 Ural a následné výpravy postupně posouvaly hranice Ruska východním směrem, až r. 1639 pronikl další kozák Ivan Moskitin k Tichému oceánu.
Ruská expanze pak pokračovala, vrcholu intenzity dosáhla za Kateřiny II. Veliké (vládla 1762–1796, v té době byly založeny i ruské osady na Aljašce), což vedlo nejen k vytvoření obrovské – a jediné dodnes přežívající – koloniální říše, ale také k prvním kontaktům, a prvním konfliktům, s Japonskem.
Zatímco zpočátku spory vyvolával fakt, že Japonsko vedlo politiku uzavřenosti vůči cizincům a nepřálo si ani cizí lodě v přístavech, od počátku vlády císaře Macuhita (1867–1912), resp. od počátku jím prosazené éry Meidži (“Osvícená vláda“), jež Japonsko politicky, průmyslově i vojensky zmodernizovala, šlo již o konflikty územní.
Ty vyvrcholily rusko-japonskou válkou v letech 1904–05, kterou Rusko po porážkách na zemi i na moři (zejména bitva u Cušimy v květnu 1905) ostudně prohrálo a bylo nuceno Japonsku odstoupit jižní Sachalin a vyklidit přístav Port Arthur (dnešní Lü-šun-kchou v Číně), jejž pak Japonsko drželo až do r. 1945 (mimochodem: jedním z velitelů japonského loďstva u Cušimy byl admirál Hikonodžó Kamimura, jehož jméno dalo vzniknout českému výrazu „kanimůra“ – a také dobové sprostonárodní písni začínající slovy „Jede fůra z Port Artůra, sedí na ní kanimůra“).
Napětí v rusko-japonských vztazích nepolevilo ani po pádu carismu a vyhrotilo se v létě 1939, kdy se Japonci pokusili obsadit sporné území na pomezí jimi okupovaného Mandžuska a Mongolské lidové republiky (ta byla po předchozím odtržení od Číny vyhlášena v r. 1924 jako druhý socialistický stát na světě – a fakticky jako protektorát SSSR): v bitvě u Chalchyn-golu mongolsko-sovětské síly pod velením Georgije Žukova Japonce na hlavu porazily (pro kontext: po podepsání dohody o zastavení palby 16. září 1939 pak hned 17. září Rudá armáda zaútočila na Polsko).
Tato japonská porážka byla jistým způsobem klíčová pro průběh, a dokonce možná i pro výsledek druhé světové války. V japonském vedení totiž právě v té době probíhal spor o směr pokračování expanze: zda po Číně zaútočit na západ, tedy na SSSR, ve snaze obsadit Sibiř a její zdroje, nebo se orientovat na jih, a zajistit si tak zdroje, hlavně ropu a kaučuk, nacházející se na území francouzských, nizozemských a britských kolonií, a zaútočit na základny USA na Havaji.
Drtivost porážky u Chalchyn-golu nakonec rozhodla o tom, že Japonsko zvolilo druhou variantu a dokonce 13. dubna 1941 podepsalo se SSSR pětiletou smlouvu o neútočení. Nepodpořilo tak německý vpád do Sovětského svazu o dva měsíce později (válka na dvou frontách by byla bývala pro Stalina asi velký problém – mj. stojí za připomínku, že Moskvu v zimě 1941 zachránily až divize stažené právě ze Sibiře), a naopak útokem na Pearl Harbor 7. prosince do války proti Ose vtáhlo USA, do té doby ochromené isolacionismem, s jejich materiálními i lidskými zdroji.
Tato smlouva pak platila až do téměř samého závěru války, obě strany dokonce udržovaly plné diplomatické styky, ač byly členy nepřátelských bloků. Sovětský svaz nicméně 5. dubna 1945 smlouvu vypověděl (ovšem s prohlášením, že její pětiletou platnost dodrží), a 8. srpna 1945, tedy zítra před 80 lety, vyhlásil Japonsku válku – jednak na základě slibu z Jaltské konference, že tak učiní do tří měsíců od ukončení bojů v Evropě, a také proto, aby nepřenechal porážku Japonska jen samotným Spojeným státům, protože to by ohrozilo jeho vliv na Dálném východě.
Následující den začala Rudá armáda drtit japonské síly na pevnině, což s časově shodnými jadernými útoky na ostrovy (6. a 9. srpna) spolurozhodlo o tom, že japonské vedení nakonec 15. 8. 1945 přijalo kapitulační požadavky vzešlé z Postupimské konference. Sověti nicméně pokračovali v ofenzivě, dokud neobsadili Sachalin, Kurily a nedošli až na sever Koreje, prakticky tedy až do formálního podpisu japonské kapitulace 2. září 1945.
Budiž proto řečeno – objektivně, a zejména bez jakýchkoliv sympatií k sovětské či ruské propagandě – že atomové bombardování sice bylo asi nejvýznamnějším, ale nikoliv jediným důvodem japonské kapitulace.