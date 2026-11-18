Desítky lidí – mužů v oblecích a dam v kostýmcích – se snaží prodrat uzavřeným turniketem. Otočná branka sveřepě vzdoruje. Ruská Státní duma nečelila pokusům o úřednickou revoluci, jen asistentům poslanců přestaly náhle fungovat kartičky pro vstup do dolní komory ruského parlamentu.
Tato patálie, která se odehrála koncem minulého týdne, by nebyla zajímavá, kdyby nešlo o pomyslné vyvrcholení nepříjemných okamžiků, kterým pravé ruce ruských „deputátů“ musejí v poslední době čelit. A do jisté míry to je další lakmusový papírek krize v zemi Vladimira Putina.